Savo karius subūręs Kadyrovas davė „patarimą“ Zelenskiui: tegu atsiprašo Putino

R. Kadyrovas savo neoficialioje instagramo paskyroje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti keli tūkstančiai jo pajėgų. Kaip skelbia „Nexta“, manoma, kad Čečėnijos kariai bus siunčiami karinei operacijai į Ukrainos Mariupolio miestą.

Skelbiama, kad Grozno centre susirinko per 12 tūkst. karių. Vėliau valstybinė naujienų agentūra „Čečnia sevodnia“ paskelbė tai iliustruojančių nuotraukų.

R. Kadyrovas kreipėsi į tūkstančius karių ir pareikalavo Ukrainos prezidentą V. Zelenskį atsiprašyti V. Putino. Ištikimu V. Putino tarnu vadinamas Čečėnijos vadovas Ukrainos prezidentui davė „patarimą“, kurio, esą, vertėtų paklausyti, kol dar netapo buvusiu Ukrainos prezidentu.

„Noriu duoti patarimą kol kas dar Ukrainos prezidentui Zelenskiui. Kol dar netapo buvusiu Ukrainos prezidentu. Tegul greičiau paskambina mūsų prezidentui, vyriausiajam vadui Vladimirui Putinui ir jo atsiprašo“, – pareiškė jis.

