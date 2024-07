Savaitgalį – daugiau kaip 90 mėginimų nelegaliai kirsti Baltarusijos ir Lenkijos sieną

Kaip pranešė Palenkės vaivadijos sienos apsaugos būrio atstovė spaudai majorė Katarzyna Zdanowicz, nelegaliai kirsti sieną mėginta Bialovežos, Narevkos ir Krynkų kaimų apylinkėse. Penktadienį buvo užfiksuota per 10 mėginimų, šeštadienį – per 50, o sekmadienį - beveik 30.

Pastaruoju metu Lenkijos sienos apsaugos tarnyba informuoja apie naujus mėginimus kirsti pasienio upes. Savaitgalį netoli Krynkų 20 migrantų bandė persikelti per Svisločių.

Lenkijos pareigūnų duomenimis, nuo liepos pradžios užfiksuota per 810 mėginimų nelegaliai kirsti sieną iš Baltarusijos teritorijos. Birželio mėnesį užregistruota per 3,7 tūkst. mėginimų, gegužę – per 8 tūkst., balandį – beveik 3,4 tūkst. Sulaikyti asmenys atvyko iš 41 šalies.