Brexit tragikomedija tęsiasi.

Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May Briuselyje pasiekė, jog Brexit terminas būtų perkeltas iki gegužės 22-os. Tačiau tam reikia, jog Parlamentas pritartų jau du kartus atmestam susitarimui su ES. Jei nebus pritarta, Brexit atidedamas tik iki balandžio 12-os. Tada Britanijai tektų apsispręsti, ar renkasi dar vieną Brexit datą ar palieka ES be sutarties. ES taip pat reikalauja, jog pratęsus pasitraukimo datą ilgiau nei iki balandžio 12-os, Britanija dalyvautų gegužės 23-ą vyksiančiuose ES Parlamento rinkimuose. Labai mažai galimybių, kad Parlamentas pritars sutarčiai, kurią jau du kartus didele balsų dauguma atmetė. Be to, tikėtina, kad iš viso nebus leista trečią kartą balsuoti už jau du kartus atmestą sutartį, nes tai prieštarauja Britanijos konstitucinėms tradicijoms. Tuo tarpu tūkstančiai žmonių trečiadienį Londone reikalavo pakartotinio balsavimo dėl Brexit.

Europos Parlamento Liaudies partijos frakcija sustabdė Vengrijos Fidesz partijos narystę.

Trečiadienį didžiausia EP centro dešinės Liaudies partijos frakcija sustabdė Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano partijos Fidesz narystę frakcijoje. Orbano partijai buvo sustabdyta balsavimo frakcijoje teisė bei įvesti kiti apribojimai. Kiek truks narystės sustabdymas neaišku, bet jis tikrai galios dar ir po rinkimų į ES Parlamentą. Šį žingsnį iššaukė anti-imigracinė Vengrijos valdžios politika, demokratijos principų laužymas bei tiesioginiai propagandiniai išpuoliai prieš ES vadovus.

Italija nusprendė dalyvauti Kinijos “šilko kelio” geopolitiniame projekte.

Šeštadienį Romoje Kinijos Prezidentas su Italijos vadovais pasirašė 29 susitarimus, kurių bendra vertė 2,5 milijardo eurų. Tai pirma ES valstybė dalyvaujanti Kinijos geopolitiniame ”šilko kelio” projekte. Projektas , sukurtas Kinijos žvalgybų, numato Kinijos ekonominę ir politinę ekspansiją visame pasaulyje. Dėl jo labai stipriai nuogąstauja JAV, Vokietija, Prancūzija. ES, siekdama sumažinti Kinijos įtaką, bando įvesti investicijų patikros mechanizmą. Tačiau jau dabar Kinija yra įsigijusi kai kuriuos strateginius objektus pietinėse ES valstybėse. Iš jų labiausiai žinomas Pirėjo uostas Graikijoje. Kiniją labiausiai domina infrastruktūros objektai, informacinės technologijos, žiniasklaida.

JAV Prezidentas Donaldas Trumpas ragina pripažinti Golano Aukštumas Izraeliui.

Ketvirtadienį D. Trumpas žinutėje „Twitter“pareiškė, kad „po 52 metų laikas Jungtinėms Valstijoms visiškai pripažinti Izraelio suverenitetą Golano Aukštumose“. Manoma , kad šis žingsnis bus žengtas ateinančią savaitę. Izraelis Golano Aukštumas nuo Sirijos atplėšė per 1967 metų Šešių dienų karą, o 1981-aisiais šią teritoriją aneksavo. Nei viena pasaulio valstybė iki šiol aneksijos nepripažįsta. Trumpas savo sprendimą aiškina tuo, jog Golano Aukštumos Izraeliui ir regionui “ypatingai svarbios strategiškai ir saugumo požiūriu.” Sirija, Europos valstybės bei Arabų šalys bei Turkija pareiškė nepasitenkinimą šiuo žingsniu. Anksčiau Trumpas vienašališkai pareiškė pripažįstantis Jeruzalę Izrelio sostine, šiuo žingsniu taip pat sukeldamas nevienareikšmę reakciją.

“Islamo Valstybė” praranda paskutinę kontroliuotą teritoriją.

Prieš “Islamo valstybę” (ISIS) kovojanti koalicija paskelbė, jog užėmė paskutinį teokratinės diktatūros kontroliuotą kaimą Sirijoje. Prieš keletą metų ISIS kontroliavo Britanijos dydžio teritoriją Irake ir Sirijoje, kurioje gyveno apie 12 milijonų žmonių. Paskutinio ISIS kontroliuojamo žemės lopinėlio užėmimas nereiškia galutinio ISIS, turinčio globalias ambicijas, sunaikinimo. Grupė veikia keliose pasaulio valstybėse. Irako valdžios kontroliuojamose teritorijose nuo gruodžio mėnesop ISIS surengė apie 180 išpuolių, kurių metu žuvo ar buvo sužeista virš 620 žmonių. Irako valdžios žiniomis, keli tūkstančiai ISIS teroristų yra Irake ir toliau yra pasiruošę bet kada rengti išpuolius.

JAV specialusis prokuroras Robertas Muelleris pateikė tyrimo išvadas Teisingumo departamentui

Penktadienį R. Muelleris pateikė ilgai lauktas tyrimo išvadas Teisingumo departamentui. Buvo tiriama Prezidento Donaldo 2016-ų metų rinkimų kampanija bei Rusijos įtaka jai. Trumpas kaltinimus atmeta ir vadina sąmokslu prieš jį bei “raganų medžiokle”. Muelleris, buvęs Federalinio tyrimų biuro vadovas, beveik du metus dirbo visiškai slaptai, netekdamas jokios informacijos . Atlikdamas tyrimą, specialusis prokuroras pateikė kaltinimus 30 asmenų, iš jų šešiems D. Trumpo padėjėjams. Demokratai ragina viešai paskelbti visą ataskaitos turinį, tačiau neaišku, kaip bus pasielgta.

Iš pareigų pasitraukė Kazachstano Prezidentas Nursultanas Nazarbajevas.

Antradienį pirmas ir vienintelis Kazachstano Prezidentas tiesioginiame eteryje pareiškė pasitraukiąs iš pareigų. Tačiau jis yra Saugumo tarybos pirmininku, faktiškai išlaikydamas visa valdžią savo rankose. Jis taip pat lieka valdančios iri vienintelės šalyje partijos vadovu. Prezidento pareigas laikinai perėmė Senato pirmininkas Kasimas Tokajevas. Senatui vadovaus Nazarbajevo duktė Dagira. Nieko nelaukiant, Kazachstano sostinė Astana buvo pervardinta į Nursultaną. Šis žingsnis sulaukė nedidelių protestų. Jų dalyviai buvo sulaikyti. Pažymėtina, jog Nazarbajevas Kazachstano vadovu tapo dar M. Gorbačiovo laikais.