Saugumo tarybos posėdyje Putinas išdėstė savo įvykių vertinimą

Susitikime V. Putinas tvirtino, kad rusai ir ukrainiečiai yra „viena tauta“, tik esą ukrainiečiams yra išplaunamos smegenys, pranešė „Skynews“.

Jis taip pat vėl kalbėjo savo teiginiais, kad Rusija kovoja su „neonaciais“, o civiliai naudojami kaip „žmonių skydai“.

Priešingai nei sakė Ukraina, Putinas tvirtino, kad Rusijos pajėgos suteikė humanitarinius koridorius civiliams bėgti, bet Ukrainos „nacionalistai“ juos blokuoja.

V. Putinas taip pat patvirtino, kad „specialioji karinė operacija“ – kaip ją vadino Rusija – planuojama. „Visi užsibrėžti tikslai yra sprendžiami arba sėkmingai pasiekiami“, – sakė V. Putinas.

Jis, be to, Rusijos karius gyrė kaip didvyrius. Tass.ru skelbia, kad V. Putinas ir Saugumo tarybos nariai tylos minute pagerbė per specialią karinę operaciją Ukrainoje žuvusiuosius.

Tikina, kad operacija vyksta pagal planą

V. Putinas ketvirtadienį pareiškė, kad Maskvos „specialioji karinė operacija“ Ukrainoje „vyksta pagal planą“, ir paliepė per šią invaziją žuvusių rusų karių šeimoms išmokėti dideles kompensacijas.

„Noriu pasakyti, kad specialioji karinė operacija vyksta griežtai pagal tvarkaraštį, pagal planą“, – V. Putinas sakė atidarydamas Saugumo tarybos posėdį.

„Dabar Ukrainos teritorijoje mūsų kariai ir karininkai kaunasi už Rusiją, už taikų gyvenimą Donbaso [Rytų Ukrainos] piliečiams, už Ukrainos denacifikaciją ir demilitarizaciją, kad jokia „antirusija“, metų metu kuriama Vakarų tiesiog prie mūsų sienų, mums negrasintų, taip pat ir branduoliniu ginklu, kaip buvo pastaruoju metu“, – kalbėjo Kremliaus vadovas.

„Niekada neišsižadėsiu savo įsitikinimo, kad rusai ir ukrainiečiai yra viena tauta“, – pridūrė jis.

Tuo tarpu Ukrainos prezidentas V. Zelenskis ketvirtadienį perspėjo Vakarus padidinti karinę pagalbą jo šaliai ir pabrėžė, jog jeigu Kyjivas neatsilaikytų, vėliau Kremliaus agresija būtų nukreipta prieš kitas Europos valstybes.

„Jeigu neturite galios uždaryti oro erdvės, tuomet duokit man lėktuvų! – per spaudos konferenciją ragino V. Zelenskis. – Jeigu, neduok Dieve, mūsų nebeliktų, tuomet ateitų Latvijos, Lietuvos, Estijos eilė. Patikėkite manimi.“

Jis taip pat paragino pradėti tiesiogines derybas su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu, sakydamas, kad tai – „vienintelis būdas sustabdyti šį karą“.

„Mes nepuolame Rusijos ir neplanuojame jos pulti. Ko jūs iš mūsų norite? Palikite mūsų žemę“, – sakė jis, kreipdamasis į V. Putiną.

„Susėskite su manimi. Tik ne 30 metrų atstumu kaip su (Prancūzijos prezidentu Emmanueliu) Macronu", – sakė V. Zelenskis, paminėdamas nepaprastai ilgą stalą, prie kurio V. Putinas priima užsienio lyderius.