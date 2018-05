Išpuolio motyvas kol kas nėra aiškus, tačiau Gregas Abbottas pažymėjo, kad 17-metis Dimitrios Pagourtzis apie planuojamą išpuolį rašė dienoraščiuose savo kompiuteryje ir mobiliajame telefone, kuriuos gavo policija. Tai, anot jo, neatitinka to, kaip paauglį apibūdino jo draugai, jį pavadinę santūriu jaunuoliu ir sportininku, kuris yra sakęs, jog nori turėti ginklą, tačiau niekada nekalbėjo apie žmonių žudymą. Galbūt to D. Pagourtzis ir tikėjosi, nes, kaip matyti iš rašytinių parodymų, kuriuos jis davė penktadienį, kai buvo apkaltintas žmogžudyste, už kurią baudžiama mirties bausme, paauglys policijai pasakė nešaudęs į moksleivius, kurie jam patiko, nes norėjęs, „kad būtų papasakota jo istorija“. Susiję straipsniai: Netrukus po tragedijos Teksase šūviai aidėjo kitoje JAV mokykloje JAV žiniasklaida: sprogdinimais Teksase įtartas asmuo negyvas „Jis ne tik norėjo surengti šaudynes, bet ir norėjo po to nusižudyti“, – pareiškė G. Abbottas ir pridūrė, kad D. Pagourtzis pareigūnams pripažino „pritrūkęs drąsos“ atimti sau gyvybę. D. Pagourtzis sulaikytas ir laikomas Galvestono apygardos kalėjime, pareiškė apygardos šerifas Henry Trochessetas. Pasak G. Abbotto, per šaudynes panaudoti du ginklai teisėtai priklausė jo tėvui. Kol kas nežinoma, ar tėvas žinojo, kad jo sūnus paėmė ginklus. Gubernatorius taip pat pareiškė, kad įtariamojo šaulio namuose ir automobilyje, taip pat aplink mokyklą ir netoli jos buvo rasta sprogmenų, įskaitant „Molotovo kokteilį“. G. Abbottas per spaudos konferenciją pažymėjo, kad, „priešingai negu Parklande ar Saderland Springse, panašių įspėjamųjų ženklų šiuo atveju nebuvo“. Pasak gubernatoriaus, pradėjus tyrimą nustatyta, kad D. Pagourtzis niekada nebuvo patekęs į policijos akiratį. Tuo tarpu „Facebook“ paskyroje, kurioje buvo paskelbtos marškinėlių su užrašu „Born to Kill“ nuotraukos – o D. Pagourtzis šiuos marškinėlius vilkėjo penktadienį, kaip dienraščiui „The New York Times“ pasakė vienas jo bendraklasių, – taip pat buvo nurodyta, kad D. Pagourtzis kitąmet planuoja įstoti į JAV jūrų pėstininkų korpusą. Tačiau Jūrų pėstininkų korpuso atstovas agentūrai AP pareiškė, kad, patikrinus dokumentus, tokios pavardės nebuvo rasta nei naujokų, nei laukiančiųjų sąrašuose.

