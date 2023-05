Dar šeši mokiniai ir mokytoja buvo sužeisti ir nugabenti į ligoninę, nurodė Vidaus reikalų ministerija.

Policija suėmė 14-os metų moksleivį, lankiusį Vladislavo Ribnikaro mokyklą, įsikūrusią Serbijos sostinės centrinėje dalyje.

Anot pareigūnų, įtariamasis šaudė tėvui priklausančiu ginklu.

Atliekamas išpuolio motyvų tyrimas.

Pareigūnai sakė, kad atakai jis panaudojo savo tėvo ginklą, o vaikų, kuriuos norėjo nužudyti, sąrašas, įskaitant prioritetinius taikinius, kaip teigiama, buvo rastas ant jo stalo namuose.

Pasak policijos, įtariamasis pirmiausia šovė į savo mokytoją, o po to šaudė į bendramokslius ir apsaugos darbuotojus.

Žuvę vaikai – septynios mergaitės ir vienas berniukas – 11–14 metų amžiaus.

Mokyklos direktoriaus pavaduotojas iškvietė policiją 8.40 val. vietos laiku, o pats įtariamasis paskambino pareigūnams po dviejų minučių ir pasakė, kad nušovė daugybę žmonių, pranešta spaudos konferencijoje.

Filmuotoje medžiagoje matyti, kad įtariamojo galva buvo uždengta, kai po sulaikymo pareigūnai jį nuvedė prie netoliese esančio automobilio.

