Pareigūnai pridūrė ieškantys kelių įtariamųjų.

Policija buvo pasiųsta į įvykio vietą, gavus pranešimų, kad per antradienio vakare įvykusį šaudymą Čaodžou mieste pietinėje Guangdongo provincijoje.

„Kaip rodo preliminarus tyrimas, du žmonės žuvo įvykio vietoje, vienas mirė vežamas į ligoninę, dar šeši buvo sužeisti“, – sakoma policijos pranešime, paskelbtame socialiniame tinkle „Weibo“.

„Policija nustatė įtariamuosius ir jų ieško“, – pridūrė pareigūnai.

Ginkluoto smurto incidentai Kinijoje labai reti, nes šalyje šaunamieji ginklai itin griežtai kontroliuojami. Oficialios statistikos, kiek žmonių žūva per incidentus su šaunamaisiais ginklais, Pekinas neskelbia.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.