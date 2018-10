Remiantis pirmadienio paryčiais valstybinės naujienų agentūros SPA išplatintais pareiškimais, karalius Salmanas irgi paskambino J. Khashoggi sūnui Salahui. Šiuose pareiškimuose pabrėžiama, kad tiek monarchas, tiek sosto įpėdinis „išreiškė užuojautą“. J. Khashoggi spalio 2 dieną buvo nužudytas minėtame konsulate, į kurį jis atėjo atsiimti santuokai reikalingų dokumentų. Rijadas kelias savaites tvirtino, kad su amerikiečių laikraščiu „The Washington Post“ bendradarbiavęs žurnalistas, gyvas paliko atstovybę. Anksti šeštadienį savaitę karalystė galiausiai pripažino, kad jis žuvo - esą kilus „muštynėms“. Tuo metu Turkijos žiniasklaida, remdamasi pareigūnų pareiškimais, pranešė, kad 15 Saudo Arabijos agentų nupjovė J. Khashoggi pirštus, jį nužudė ir sukapojo jo kūną.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.