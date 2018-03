„Prezidentas nekantrauja aptarti būdus, kaip stiprinti ryšius tarp Jungtinių Valstijų ir Saudo Arabijos“, – pirmadienį sakė apie numatytą susitikimą paskelbusi Baltųjų rūmų atstovė spaudai Sarah Sanders. Labai įtakingu asmeniu laikomas princas yra išvykęs į pirmąją savo, kaip Saudo Arabijos sosto įpėdinio, užsienio kelionę, kurios metu numatyti apsilankymai Egipte, Didžiojoje Britanijoje bei Jungtinėse Valstijose. Princas Mohammedas palaiko draugiškus ryšius su D. Trumpu ir jo žentu bei patarėju Jaredu Kushneriu, palaikantiems jo intensyvias pastarųjų mėnesių pastangas konsoliduoti valdžią. Kritikai smerkia sosto įpėdinio kampaniją ir vadina ją valdžios užgrobimu. Tuo tarpu valdžia tvirtina, kad valymai nukreipti prieš giliai įsišaknijusią korupciją, šaliai ruošiantis naftos amžiaus pabaigai. Susiję straipsniai: Lietuvos, Lenkijos ir JAV ekspertai lankysis Suvalkų koridoriuje JAV: Ostine nugriaudėjo antras per parą sprogimas, nukentėjo moteris Kaip atskleidė dienraščio „The New York Times“ pirmadienį paskelbtas tyrimas, prieš iškilius Saudo Arabijos veikėjus, sulaikytus per šį vajų, buvo naudojama fizinė prievarta. Saudo Arabijos vyriausybė atmetė šiuos kaltinimus, pavadinusi juos „visiškai melagingais“. Princas Mohammedas palenkė į savo pusę Vakarus žadėdamas imtis žingsnių užtikrinti, kad šalies visuomenė taptų atviresnė. Jo dėka moterims pernai pagaliau buvo panaikintas draudimas vairuoti, taip pat atšauktas kino teatrų draudimas ir sušvelnintos taisyklės dėl muzikos.

