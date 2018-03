Princas Mohammedas dvi dienas praleis Kaire, o trečiadienį planuoja atvykti į Didžiąją Britaniją ir susitikti su ministre pirmininke Theresa May. Be to, kovo 19–22 dienomis yra suplanuotas jo vizitas Jungtinėse Valstijose.

Vienas iš šios kelionės tikslų – pritraukti investuotojų po neramaus laikotarpio, per kurį buvo iš pagrindų pertvarkyta kariuomenės vadovybė ir surengti dideli valymai karališkojoje šeimoje. Šie sosto įpėdinio vadovaujami galios žaidimai gerokai susilpnino verslo pasitikėjimą.

Princas Mohammedas, karaliaus Salmano sūnus, jau dabar laikomas šalies faktiniu valdytoju; jis kontroliuoja pagrindinius vyriausybės svertus.

Egiptas yra svarbus Rijado sąjungininkas regione, o princo vizitas Egipte rengiamas prieš kovo pabaigoje šioje šalyje vyksiančius prezidento rinkimus. Prognozuojama, kad juos laimės dabartinis valstybės vadovas Abdel Fattahas al Sisi.

„Princo Mohammedo vizitas bus suprantamas kaip Saudų palaikymas, kad Sisi liktų Egipto prezidentas ateinančią kadenciją“, – naujienų agentūrai AFP sakė Kairo universiteto politologijos profesorius Mostafa Kamelas al Sayedas.

Egiptas priklauso Saudo Arabijos vadovaujamai karinei koalicijai, 2015 metų kovą pradėjusiai intervenciją Jemene prieš Irano remiamus husių sukilėlius. Jungtinės Tautos teigia, kad šis konfliktas sukėlė sunkiausią iš dabartinių humanitarinių krizių.

Saudo Arabija ir Egiptas taip pat priklauso grupei šalių, nuo birželio boikotuojančių Katarą dėl jo numanomų ryšių su islamo ekstremistais ir Iranu. Tačiau Doha šiuo kaltinimus neigia.

Vienas šaltinis Rijado vyriausybėje sakė, kad princo Mohammedo pasirinkimas pirmąjį užsienio vizitą nuo jo paskyrimo sosto įpėdiniu surengti Egipte „dar kartą patvirtina Saudo Arabijos ir Egipto bendradarbiavimą aukščiausiu lygiu“.

Per derybas Kaire bus kalbama apie regioninį varžovą Iraną, konfliktą Jemene, kovą su terorizmu ir bendradarbiavimą energetikos srityje, nurodė šaltinis.

Sosto įpėdinis artimiausiomis savaitėmis taip pat turėtų aplankyti Prancūziją.

„Netikrumas ir sąmyšis“

Savo šalį modernizuoti užsimojęs princas Mohammedas pastaruoju metu stengėsi pristatyti investuotojams liberalesnį Saudo Arabijos įvaizdį. Tačiau per kelis pastaruosius mėnesius jis konsolidavo savo valdžią priemonėmis, kurių šį valstybė jau seniai nebuvo regėjusi.

Pirmadienį buvo paskelbta apie dramatišką kariuomenės vadovybės pertvarkymą. Be kitų, buvo pakeisti generalinio štabo, taip pat sausumos pajėgų ir oro erdvės gynybos vadai.

Princas Mohammedas sosto įpėdiniu tapo pernai birželį ir nustūmė į šalį savo politinius varžovus. Lapkritį jis ėmėsi didžiulių „antikorupcinių“ valymų karališkojoje šeimoje: virtinė princų, ministrų ir verslo magnatų buvo beveik trims mėnesiams uždaryti Rijade įsikūrusiame prabangiame viešbutyje „Ritz-Carlton“.

„Pirmoji kelionė atliekant sosto įpėdinio pareigas jaunam Saudo Arabijos lyderiui yra simbolinis momentas mėginti iš geriausios pusės pristatyti Rijadą pasaulio scenoje“, – AFP sakė Amerikos verslo instituto analitikas Andrew Bowenas.

„Ji vyks netikrumo ir sąmyšio laikais namuose. Jam tenka nelengva užduotis – įtikinti verslo bendruomenę, kad Saudo Arabija yra stabili saugi vieta užsiimti verslu ir kad jis turi svarų balsą užsienio politikoje, nepaisant Kataro ir Jemeno. Tai prakišti tikrai nebus lengva“, – pridūrė jis.

Britanijos vyriausybė nurodė, kad princo Mohammedo vizitas gali padėti sustiprinti bendradarbiavimą sprendžiant įvairius iššūkius, tarp jų susijusius su „terorizmu, ekstremizmu, konfliktų ir humanitarine krize Jemene“.

Tikėtina, kad per princo viešnagę gali būti surengta protestų dėl Vakarų šalių ginkluotės tiekimo Saugo Arabijai, atliekančiai esminį vaidmenį Jemeną krečiančioje krizėje, sakė analitinio centro „Economist Intelligence Unit“ analitikas Mohamedas Abdelmeguidas.

Interesai regione

Kovo pabaigoje planuojama princo vizitas Jungtinėse Valstijose, anot vieno Rijado vyriausybės šaltinio, gali apimti kelis miestus. Tikėtina, kad ši kelionė pabrėš JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pastangas pasirašyti su Saudo Arabiją sutartį dėl bendradarbiavimo branduolinės energetikos srityje.

Prognozuojama, kad Rijadas šiemet paskelbs, kas bus pasirinktas statyti pirmuosius du iš 16 planuojamų reaktorių. Šiuo metu vyksta derybos su JAV, kad Vašingtonas suteiktų leidimą eksportuoti technologijas, reikalingas šių jėgainių statyboms.

Be JAV bendrovės „Westinghouse“, sutarčių su Saudo Arabija siekia pasirašyti Rusijos, Prancūzijos, Kinijos ir Pietų Korėjos įmonės.

Dar vienu svarbiu elementu gali tapti planuojamas Saudo Arabijos valstybinės naftos milžinės „Aramco“ pirminis viešas akcijų siūlymas.

Karalystė ruošiasi parduoti privatiems investuotojams iki 5 proc. šios įmonės, Saudo Arabijos ekonomikos karūnos brangakmenio, akcijų. Manoma, kad ši pirminis viešas akcijų siūlymas bus didžiausias pasaulyje.

„Princas Mohammedas gali paskatinti konkurenciją tarp Jungtinės Karalystės vyriausybės, trokštančios pritraukti Saudo Arabijos investicijų, kad atsvertų „Brexit“ chaosą“, ir jį priimsiančių Jungtinių Valstijų, ypač dėl „Aramco“ pirminio viešo siūlymo“, – sakė Jungtinėse Valstijose įsikūrusio Rice'o universiteto Bakerio viešosios politikos instituto bendradarbis Kristianas Ulrichsenas.

D. Trumpas priėmė princą Mohammedą 2017 metų kovą, praėjus tik kelioms savaitėms nuo jo prisaikdinimo. Be to, tapęs prezidentu jis savo pirmąjį užsienio vizitą surengė Saudo Arabijoje.

Vadovaujant D. Trumpui, monarchijos ryšiai su savo ilgamečiu sąjungininku Vašingtonu sustiprėjo. Rijadas palankiai vertina D. Trumpo administracijos griežtesnę poziciją Irano atžvilgiu ir švelnesnį požiūrį į ginkluotės pardavimus.

D. Trumpo pirmtaką Baracką Obamą Rijadas laikė pernelyg atlaidžiu Teheranui, ypač dėl jo pastangų sudaryti 2015 metais priimtą galingųjų šalių susitarimą su Iranu dėl jo branduolinės programos.