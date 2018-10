Saudo Arabijos prokuroras atvyko į konsulatą, kur buvo nužudytas Khashoggi

Saudo Arabijos tyrėjų komandai vadovaujantis šeichas Saudas al Mojebas, praėjusią savaitę pripažinęs, kad nužudymas buvo „tyčinis“, atvykęs į diplomatinę atstovybę nepadarė jokio pareiškimo. Anksčiau antradienį jis antrą kartą susitiko su Stambulo vyriausiuoju prokuroru Ifranu Fidanu. Pirmadienį S. al Mojebas paprašė perduoti jam visus turkų tyrėjų aptikus įrodymus, įskaitant nuotraukas ir vaizdo įrašus, informavo Turkijos transliuotojas TRT. Anot TRT, turkų tyrėjai tokį prašymą atmetė ir paragino karalystės prokurorą pasidalinti informacija apie tebeieškomo J. Khashoggi kūno buvimo vietą. Jie taip pat pakartojo prezidento Recepo Tayyipo Erdogano raginimą išduoti Turkijai 18 Saudo Arabijoje sulaikytų asmenų, paskelbė transliuotojas. Rijadas tokį prašymą atmetė. Ši byla sukėlė rimtą diplomatinę krizę nafta turtingai Persijos įlankos valstybei: Rijadas siekia šioje istorijoje kuo greičiau padėti tašką, o Vakarų galybės reikalauja išsamių atsakymų. Su laikraščiu „The Washington Post“ bendradarbiavusį ir Saudo Arabijos įtakingą sosto įpėdinį princą Mohammadą bin Salmaną kritikavusį J. Khashoggi paskutinį kartą matė įeinantį į Saudo Arabijos konsulatą Stambule spalio 2 dieną. Vyras ketino susitvarkyti dokumentus, reikalingus santuokai su Turkijos pilietybę turinčia sužadėtine Hatice Cengiz. Pirmadienį ji sukritikavo JAV prezidento Donaldo Trumpo atsaką į nužudymą ir paragino jį neleisti Rijadui nuslėpti šio nusikaltimo. „Esu nepaprastai nusivylusi daugelio šalių, ypač JAV, vadovų pozicijomis“, – per vieną atminimo renginį Londone pareiškė H. Cengiz. Pasak jo, Saudo Arabijos režimas žino, kur yra žurnalisto kūnas ir paragino patraukti atsakomybėn „piktus nusikaltėlius ir jų bailius politinius šeimininkus“. D. Trumpas pavadino bylą „vienu prasčiausių per visą istoriją“ mėginimų nuslėpti žmogžudystę, bet nesutinka, kad didinant spaudimą būtina nutraukti ginklų eksportą į karalystę, nes toks sprendimas esą pakenktų amerikiečių darbo vietoms.

