Tarp asmenų, kaltinamų kursčius šiitų mažumos protestus naftos turtingoje Rytų provincijoje yra Israa al Ghomgham – pirmoji aktyvistė moteris, kuriai gali būti skirta mirties bausmė už jos darbą, susijusį su žmogaus teisėmis. „Israa al Ghomgham ir keturiems kitiems asmenims dabar gresia baisiausia įmanoma bausmė – vien už jų dalyvavimą protestuose prieš vyriausybę“, – sakė nevyriausybinės organizacijos „Amnesty International“ Artimųjų Rytų padalinio kampanijų direktorė Samah Hadid. „Raginame Saudo Arabijos valdžią tučtuojau atsisakyti šių planų“, – pridūrė ji. Saudo Arabijos vyriausybės pareigūnai į prašymą pakomentuoti padėtį kol kas neatsakė. Iškili šiitų aktyvistė I. al Ghomgham, rinkusi informaciją apie masines demonstracijas Rytų provincijoje, vykusias nuo 2011 metų, 2015-ųjų gruodį buvo suimta kartu su savo vyru jų namuose, nurodė žmogus teisių organizacija „Human Rights Watch“. „Israa al Ghomgham nuteisimas myriop pasiųstų šiurpią žinią, kad į kitus aktyvistus gali būti lygiai taip pat nusitaikyta už jų taikius protestus ir aktyvizmą žmogaus teisių srityje, – pabrėžė S. Hadid. – Kaltinimai Al Ghomgham... yra absurdiški ir aiškiai politiškai motyvuoti, siekiant nutildyti nepaklusniuosius.“ „Amnesty“ sakė, kad nuo gegužės karalystėje suimta dar mažiausiai 12 kitų žmogaus teisių aktyvistų, tarp jų aštuonios moterys. Šie areštai įvyko prieš Saudo Arabijai atšaukiant draudimą moterims vairuoti transporto priemones. Daugelis šių asmenų priešinosi dešimtmečius galiojusiam draudimui, taip pat islamo teisės normoms, numatančioms, kad moterys privalo gauti savo „globėjų“ vyrų – tėvų, sutuoktinių arba kitų giminaičių – sutikimą, jeigu nori kur nors keliauti arba ištekėti. Ultrakonservatyvi karalystė tarp valstybių, įvykdančių daugiausiai egzekucijų. Mirties bausmė Saudo Arabijoje gali būti skirta už terorizmą, žmogžudystę, išžaginimą, ginkluotą apiplėšimą ir narkotikų kontrabandą. Žmogaus teisių ekspertai ne kartą reiškė susirūpinimą, jog šioje absoliutinėje monarchijoje, besivadovaujančioje griežtais islamo teisės principais, neužtikrinami sąžiningi teismai. Tačiau Rijado vyriausybė sako, kad mirties bausmė yra svarbi atgrasomoji priemonė, padedanti mažinti nusikalstamumą.

