Saudo Arabijos diplomatijos vadovas Adelis al Jubeiras pareiškė, kad Rijadas turi savo „tyrimų įstaigą“ ir „atmeta“ reikalavimą surengti nepriklausomą tyrimą dėl J. Khashoggi nužudymo. Rijado režimą kritikavęs J. Khashoggi, pasitraukęs į Jungtines Valstijas ir dirbęs laikraščiui „The Washington Post“, buvo apsvaigintas ir nužudytas konsulate, o tuomet jo kūnas buvo sukapotas į gabalus, anksčiau ketvirtadienį sakė Rijado valstybinis prokuroras. Tokiu būdu Saudo Arabija pirmąkart atskleidė, kokiu būdu buvo nužudytas reporteris. J. Khashoggi paskutinį kartą matė spalio 2 dieną įeinantį į konsulatą Stambule atsiimti santuokai reikalingų dokumentų. „Užsakė žvalgyba“ Saudo Arabijos generalinis prokuroras padarė išvadą, kad įsakymą nužudyti žurnalistą Jamalą Khashoggį davė Saudo Arabijos žvalgybos pareigūnas, o ne šalies sosto įpėdinis princas Mohammedas bin Salmanas, skelbia BBC. Pats princas, karaliaus Salmano sūnus ir faktinis Saudo Arabijos valdovas, taip pat neigė bet kokias sąsajas su nusikaltimu, bet kritikai teigia, kad labai mažai tikėtina, jog princas nežinojo apie šią operaciją. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas anksčiau yra pareiškęs, kad įsakymas nužudyti Khashoggį buvo gautas iš aukščiausių Saudo Arabijos valdžios sluoksnių, bet nemano, kad su tuo susijęs karalius Salmanas. Remiantis pranešimais, spalio 2 d. po Saudo Arabijos konsulate Stambule kilusių grumtynių J. Khashoggiui buvo suleista mirtina injekcija. Prokuroras dėl žurnalisto nužudymo apkaltino 11 žmonių ir penkiems iš jų siekia mirties bausmės. Tyrimas dėl dar 10 galimai susijusių asmenų tęsiamas. Spaudos konferencijoje Rijade prokuroro pavaduotojas ir atstovas spaudai Shalaanas bin Rajihas Shalaanas sakė, kad po J. Khashoggio mirties jo kūnas buvo supjaustytas į gabalus pačiame konsulate. Kaip teigiama, jo kūno dalys buvo perduotos vietiniam „bendrininkui“.

