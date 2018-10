Kaip nurodė televizija NTV, apklausiam iš viso 15 darbuotoju; jie visi yra Turkijos piliečiai. Ši apklausa buvo surengta turkų tyrėjams atlikus kratą konsulate ir patikrinus konsulo, kuris antradienį sugrįžo į Rijadą, rezidenciją. Tarp asmenų, apklaustų prokuratūroje prie pagrindinių Stambulo teismo rūmų, buvo konsulato vairuotojas, keli techniniai darbuotojai, sąskaitininkai ir registratūros darbuotojai, sakoma Anatolijos naujienų agentūros pranešime. Su amerikiečių laikraščiu „The Washington Post“ bendradarbiavęs ir karalystės sosto įpėdinį princą Mohammedą bin Salmaną (Mohamedą Salmaną) kritikuodavęs žurnalistas dingo spalio 2 dieną, nuvykęs į Saudo Arabijos konsulatą Stambule atsiimti dokumentų. Nuo to laiko apie J. Khashoggi likimą neturima jokių žinių. Turkijos šaltiniai ir provyriausybinė žiniasklaida teigia, kad Rijadas prisidėjo prie, jų teigimu, J. Khashoggi nužudymo, kurį esą įvykdė 15 Saudo Arabijos piliečių, specialiai išsiųstų į Stambulą įvykdyti šios užduoties. Rijadas kategoriškai atmeta tokius teiginius, nors manoma, kad kai kurie iš tų 15 asmenų palaiko glaudžius ryšius su princu Salmanu. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė dabar manąs, kad žurnalistas yra miręs ir perspėjo, kad Rijado laukia „labai sunkios“, jeigu būtų įrodyta, kad karalystė yra atsakinga už šį incidentą. Saudo Arabijos konsulas Mohammedas al Otaibi antradienį staiga išvyko iš Stambulo į Rijadą, dar prieš jo namus apieškant turkų pareigūnams

