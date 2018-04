Darano mieste rytinėje Saudo Arabijos dalyje surengto Arabų lygos aukščiausiojo lygio susitikimo atidaryme kalbėjęs Salmanas taip pat sukritikavo JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimą Jungtinių Valstijų ambasadą Izraelyje iš Tel Avivo perkelti į Jeruzalę, tačiau nepaminėjo Sirijos, nors po Vakarų surengto smūgio prezidento Bašaro Asado režimui praėjo vos 24 valandos. Jungtinės Valstijos, Prancūzija ir Didžioji Britanija šeštadienį paryčiais sudavė smūgių Sirijos cheminių ginklų infrastruktūrai, atsakydamos į įtariamą nuodingų dujų ataką viename Damasko priemiestyje, per kurią žuvo kelios dešimtys žmonių, įskaitant vaikus. Sirijos narystė Arabų lygoje buvo sustabdyta prieš septynerius metus. Tačiau savo kalboje Saudo Arabijos karalius ypač daug dėmesio skyrė ilgametei priešpriešai su Iranu. „Dar kartą pareiškiame, jog griežtai smerkiame Irano teroro aktus arabų regione ir jo grubų kišimąsi į arabų šalių reikalus“, – pareiškė karalius. Jis sukritikavo ir D. Trumpo sprendimą dėl JAV ambasados Izraelyje perkėlimo, nors yra ištikimas Jungtinių Valstijų sąjungininkas. „Dar kartą pabrėžiame, jog nesutinkame su JAV sprendimu dėl Jeruzalės“, – pareiškė karalius ir pridūrė, kad „Rytų Jeruzalė yra neatsiejama palestiniečių teritorijų dalis“.

