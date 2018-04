„Dar kartą pabrėžiame, jog nesutinkame su JAV sprendimu dėl Jeruzalės“, – pareiškė karalius, kalbėjęs Darano mieste rytinėje Saudo Arabijos dalyje prasidėjusiame susitikime. „Rytų Jeruzalė yra neatsiejama palestiniečių teritorijų dalis“, – pridūrė jis.

