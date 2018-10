Aktyvūs „Twitter“ vartotojai greitai ir aštriai sureagavo į Saudo Arabijos valdžios išplatintą nuotrauką, kurioje pavaizduotas Jamalio Khashoggi sūnus, skausminga veido išraiška spaudžiantis ranką Saudo Arabijos sosto įpėdiniui princui Mohammedui bin Salmanui.

Antradienį Saudo Arabijos karalius Salmanas ir sosto įpėdinis Yamamos rūmuose Rijade priėmė J. Khashoggi sūnų Salahą ir jo brolį Sahelį. Abu karališkosios šeimos atstovai čia pareiškė savo užuojautą dėl tėvo netekties, teigia valstybinė naujienų agentūra „Saudi Press Agency“, kuriai priklauso rankos paspaudimą užfiksavusios nuotraukos autorystė.

Khashoggi šeimos draugas „The Associated Press“ sakė, kad Salahui buvo taikomas draudimas keliauti, kai jo tėvas ėmė rašyti straipsnius „The Washington Post“, kuriuose kritiškai atsiliepė apie Saudo Arabijos princą.

Baimindamasis represijų, šeimos draugas sutiko kalbėti tik su ta sąlyga, kad jo tapatybė nebus atskleista.

Saudo Arabijos sosto įpėdinis princas M. bin Salmanas susilaukė vis stiprėjančio tarptautinio spaudimo, kritikams įtariant, kad būtent jis užsakė daug dėmesio sulaukusią žmogžudystę ar bent jau apie ją žinojo.

„Jie iškvietė jį į karališkuosius rūmus, kad pareikštų užuojautą. Jo veido išraiška viską parodo. Ši nuotrauka verčia mane klykti ir vemti“, – rašė Manal al-Sharif, knygos „Daring to Drive: a Saudi Woman's Awakening“ autorė.

Salah, Jamal Khashoggi’s son, who is banned from travel. They brought him to the royal court to accept condolences. The look on his face. This photo makes me want to scream and throw up. #JamalKhashoggi pic.twitter.com/0M3IYVT5FB— Manal al-Sharif (@manal_alsharif) October 23, 2018