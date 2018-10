Daugiau detalių kalbėdamasis su naujienų agentūra AFP šaltinis neatskleidė, bet valstybinė Anatolijos naujienų agentūra nurodė, kad delegacija atvyko į sostinę Ankarą ir kad savaitgalį jos nariai dalyvaus derybose su Turkijos pareigūnais. Turkijos prezidento atstovas Ibrahimas Kalinas ketvirtadienį sakė, kad bus įkurta bendra darbo grupė reporterio dingimo mįslei išaiškinti. Saudo Arabijos žurnalistas J. Khashoggi, bendradarbiavęs su JAV dienraščiu „The Washington Post“, dingo spalio 2-ąją, nuvykęs į konsulatą atsiimti dokumentų, reikalingų jo būsimai santuokai. Turkijos vyriausybės šaltiniai sakė, kad policija tiria prielaidą, jog reporteris buvo nužudytas, bet Rijadas iki šiol tokius teiginius vadino nepagrįstais ir tikino, kad J. Khashoggi saugiai išvyko iš konsulato. J. Khashoggi 2017--ųjų rugsėjį pabėgo iš Saudo Arabijos ir gyveno Jungtinėse Valstijose, baimindamasis, kad tėvynėje bus suimtas. Jis kritikavo itin įtakingo sosto įpėdinio princo Mohammedo bin Salmano, daugelio laikomo faktiniu valstybės vadovu, politiką, taip pat Rijado įsitraukimą į karą Jemene. „The Washington Post“ penktadienį pranešė, kad Turkijos vyriausybė informavo JAV pareigūnus turinti garso ir vaizdo įrašų, esą įrodančių, kad J. Khashoggi buvo nužudytas konsulate, o jo kūnas buvo sukapotas. Turkijos pareigūnai šį pranešimą komentuoti atsisakė, nurodė naujienų agentūra AP.

