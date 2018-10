Beit al Fakiho ligoninės vadovas Abdullah Shahawi sakė, kad visos aukos yra civiliai. Per šį trečiadienio aviacijos smūgį į pietus nuo Chudaidos esančio Beit al Fakiho daržovių ir vaisių turgui buvo sužeisti dar šeši kiti žmonės. Jemeno saugumo pareigūnai patvirtino smūgio faktą, bet nežinojo numatyto taikinio. Koalicijos lėktuvams nėra neįprasta smogti civiliams šiame brutaliame, pusketvirtų metų trunkančiame kare. Anksčiau buvo smogta vestuvėms, laidotuvėms, gyvenamiesiems namams, ligoninėms. Minėti pareigūnai kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, nes neturėjo įgaliojimų teikti informaciją žurnalistams.

