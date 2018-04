Nelaimė įvyko šeštadienį šalia Saudo Arabijos vakarinio Chalaso miesto. Maldininkai autobusu vyko į šventąjį Mekos miestą. „Saudo Arabijos karališkoji ambasada Londone dirba su Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerija, kad keturių žuvusių ir dvylikos sužeistų britų maldininkų artimiesiems nedelsiant būtų išduotos skubios vizos dėl kelionės būtinybės“, – rašoma diplomatinės atstovybės paskelbtame pareiškime. „Sužeistieji buvo nuvežti į ligoninę Mekoje. Daroma viskas, kad jie gautų visą būtiną pagalbą“, – priduriama jame. Pareiškime nurodyta, kad į avariją patekusiu autobusų važiavo iš viso 17 britų maldininkų. „Reiškiu nuoširdžią užuojautą šeštadienį per autobuso avariją karalystėje tragiškai žuvusių keturių britų artimiesiems, taip pat nukentėjusiems piligrimams“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Saudo Arabijos ambasadorius Didžiojoje Britanijoje Mohammedas bin Nawafas (Mohamedas bin Navafas). Susiję straipsniai: Saudo Arabijoje dėl „nepadoraus“ įrašo uždarytas moterų sporto centras Sirijos kare – pavojingas posūkis: skamba tiesmuki įspėjimai „Šiuo sunkiu metu meldžiamės už šias šeimas“, – pridūrė jis. Britanijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai išplatino trumpą pareiškimą, kuriam rašoma: „Teikiame pagalbą žuvusiųjų ir nukentėjusiųjų per rimtą kelių eismo įvykį artimiesiems“. Kiekvienais metais milijonai maldininkų plūsta į Meką ir kiek tolėliau į pietus esančią Mediną - švenčiausias musulmonų vietas, laikomas islamo gimtine, atlikti umros – kasmetinės mažosios piligrimystės. 2017 metų sausį per eismo nelaimę Saudo Arabijoje žuvo šeši į Mediną keliavę britai, tarp jų dviejų mėnesių kūdikis. 2015 metų rugsėjį Minoje, esančioje už 5 km nuo Mekos, hadžo apeigų metu kilus didžiulei spūsčiai, žuvo apie 2 300 žmonių, dar maždaug tūkstantis buvo sužeisti. Tai visų laikų didžiausia tragedija, ištikusi šios kasmetinės musulmonų piligrimystės metu.

