Nacionalinė gvardija pristatė pilotą kaip Paulą Reedy ir pažymėjo, kad jis skrido sraigtasparniu „Boeing AH-6i“ – lengvuoju kariniu ir žvalgybiniu orlaiviu. Pareiškime netikslinama, ar P. Reedy buvo karinis pilotas. Ilgalaikių sąjungininkių gynybos srityje Saudo Arabijos ir Jungtinių Valstijų santykiai pastaruoju metu net sutvirtėjo po to, kai 2016-aisias buvo išrinktas JAV prezidentas Donaldas Trumpas, o 2017-aisiais Saudo Arabijos karaliaus įpėdiniu buvo paskirtas princas Mohammedas bin Salmanas. Vašingtonas taip pat tiekia su Saudo Arabijos vadovaujamai koalicijai, Jemene kovojančiai su husiais sukilėliais, ginklų, orlaivių kuro bei žvalgybinės informacijos.

