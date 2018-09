„Išjuokančio, pašiepiančio, provokuojančio ir viešąją tvarką, religines vertybes bei visuomenės moralę griaunančio turinio medžiagos ruošimas ir platinimas sociainiuose tinkluose... bus laikomas kibernetiniu nusikaltimu, už kurį numatytas laisvės atėmimas iki penkerių metų ir trijų milijonų rialų (688 tūkst. eurų) bauda“, – paskelbė prokuratūra socialiniame tinkle „Twitter“ pirmadienį vakare. Karalystės sosto įpėdinis ir faktinis valstybės vadovas princas Mohammadas bin Salmanas sulaukia griežtos žmogaus teisių gynėjų kritikos už tai, kad po paskyrimo 2017 metų birželį jis nusitaikė į žmogaus teisių aktyvistus ir politinius disidentus. Saudo Arabijoje galiojantis kibernetinių nusikaltimų įstatymas ir anksčiau kėlė tarptautinių teisių gynėjų grupių nerimą. Pagal jį buvo nuteista dešimtys Saudo Arabijos piliečių, kuriems pateikti kaltinimai buvo susiję su disidentine veikla, ypač socialiniame tinkle „Twitter“. 2017 metų rugsėjį pareigūnai oficialiai paragino piliečius pranešinėti apie jų tėvynainių veiklą socialiniuose tinkluose, kuriai gali būti taikoma plati „teroristinių“ nusikaltimų sąvoka. Saudo Arabijos prokuroras antradienį taip pat paskelbė, kad sieks mirties bausmės garsiam islamistų dvasininkui Salmanui al Awdai, kuris pernai buvo suimtas kartu su dar 20 asmenų.

