„Mes to netoleruosime“, – socialiniame tinkle „Twityter“ parašė sporto administracijos vadovas Turki al Sheikhas, nurodęs atšaukti minimo centro licenciją. T. al Sheikhas, įtakingo kronprinco Mohammedo bin Salmano patarėjas, taip pat nurodė pareigūnams išaiškinti ir patraukti atsakomybėn už filmuką atsakingus asmenis. Klipas, kurio autentiškumo naujienų agentūra AFP negalėjo patikrinti, išplito socialinėje žiniasklaidoje. Jame matyti moteris nepridengtais plaukais, sporto salėje spardanti treniruočių maišą. Generalinė sporto administracija nurodė, kad klipe yra scenų, galinčių gadinti visuomenės moralę. Saudo Arabija, pradėjusi didelį liberalizavimo vajų, nuo birželio leis moterims vairuoti, o neseniai pirmą kartą leido joms ateiti į sporto stadionus. Susiję straipsniai: Saudo Arabija vėl numušė iš Jemeno atskriejusią raketą Sirijos kare – pavojingas posūkis: skamba tiesmuki įspėjimai Vyriausybė taip pat siekia inicijuoti moterų sportą ir nori privalomų kūno kultūros pamokų mergaitėms. Tačiau karalystėje vis tiek reikalaujama, kad moterys gautų savo globėjų vyrų, paprastai tėvo, vyro ar brolio, leidimą mokytis, dirbti ir keliauti.

