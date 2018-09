Raketa buvo numušta virš pietinio Nadžrano miesto, sakoma koalicijos pranešime, paskelbtame Saudo Arabijos valstybinės žiniasklaidos. Irano remiami husiai pastaraisiais mėnesiais suintensyvino raketų atakas prieš Saudo Arabiją. Rijadas teigia beveik visas šias raketas numušantis. Husių televizija „al Masirah“ nurodė, kad trečiadienį buvo taikytasi į Saudo Arabijos nacionalinės gvardijos stovyklą netoli sienos esančiame Nadžrane. Nuo 2015 metų kovotojai paleido jau daugiau kaip 185 balistines raketas, nurodė, koalicija, tais metais prisidėjusi prie Jemeno vyriaisybės kovos su šiitais husiais. 2014 metais husiai užėmė Jemeno sostinę ir perėmė kontrolę didelėje šalie šiaurinėje dalyje, taip pat keliuose Raudonosios jūros uostuose. 2015 metų kovą Saudo Arabiją, Jungtiniai Arabų Emyratai ir jų sąjungininkai įsikišo į šį konfliktą, siekdami išstumti husius ir grąžinti valdžią tarptautinės bendrijos pripažįstamai vyriausybei. Rijadas kaltina savo regioninį varžovą Teheraną aprūpinant husius balistinėmis raketomis, nors Iranas tokius pareiškimus neigia. Ketvirtadienį Ženevoje turi prasidėti Jungtinių Tautų remiamos taikos derybos. Tai bus pirmas Jemeno prezidento Abedrabbo Mansouro Hadi vyriausybės ir husių sukilėlių susitikimas nuo 2016 metų. Vis dėlto ir vyriausybė, ir sukilėliai sakė nesitikintys jokio proveržio, o pačios derybos gali būti atidėtos. Jemeno vyriausybės atstovai į Ženevą atvyko ketvirtadienį, bet sukilėlių delegacija liko Sanoje ir tvirtino, kad Saudo Arabijos vadovaujama koalicija nesudaro sąlygų jai išvykti. Karas šioje neturtingoje valstybėje jau pareikalavo beveik 10 tūkst. žmonių gyvybių ir, anot JT, sukėlė didžiausią dabartinę humanitarinę krizę pasaulyje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.