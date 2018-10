„Karalystė ėmėsi priemonių, kad atskleistų tiesą ir patrauktų atsakomybėn visus, kurių nekompetentingumas ar betarpiška atsakomybė“ stovi už šio nužudymo, „kad ir kas jie būtų“, sakoma ministrų kabineto pareiškime, kurį paskelbė valstybinė naujienų agentūra SPA. J. Khashoggi niekas nebematė nuo spalio 2-osios, kai jis užėjo į Saudo Arabijos generalinį konsulatą Stambule atsiimti dokumentų. Teigiama, kad jis ten buvo nužudytas. Oficialiai skelbiama, kad žurnalisto palaikai iki šiol nerasti, tačiau žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad jo kūno dalys buvo rastos Saudo Arabijos konsulo rezidencijoje. Apie tai pranešė vietos spauda, informaciją patvirtino „Sky News“ šaltiniai.

