Vienas naujienų agentūros AFP žurnalistas kiek anksčiau pranešė girdėjęs Rijade tris sprogimus. Saudo Arabija vadovauja karinei regiono šalių koalicijai, palaikančiai sunkioje padėtyje atsidūrusią Jemeno vyriausybę kare su Irano remiamais husiais, pastaruoju metu intensyvinusiais atakas prieš karalystę.

