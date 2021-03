Valstybinė naujienų agentūra SPA citavo vieno Energetikos ministerijos pareigūno pareiškimą, kad per auštant įvykdytą ataką niekas nenukentėjo, nebuvo padaryta rimtos žalos ir nebuvo paveiktas naftos tiekimas užpultam objektui.

Anksčiau penktadienį Jemeno remiami husiai sukilėliai pranešė paleidę šešis dronus „Aramco“ – karalystės energetikos milžinės, kurios akcijomis dabar prekiaujama biržose – objekto link.

Saudo Arabija griežtai pasmerkė ataką ir perspėjo, kad šiuo išpuoliu buvo taikomasi į „pasaulio energijos tiekimo saugumą ir stabilumą“.

Rijado vadovaujama koalicija kovoja su husiais nuo 2015 metų kovo. Intervencija buvo surengta keli mėnesiai po to, kai šie sukilėliai užėmė Jemeno sostinę Saną. Nuo to laiko karas atsidūrė aklavietėje, o Saudo Arabija kritikuojama tarptautinės bendruomenės dėl antskrydžių, per kuriuos žūsta civilių gyventojų.