„Eismo generalinė direkcija šiandien pradėjo keisti karalystėje pripažintus tarptautinius vairuotojo pažymėjimus į Saudo Arabijos pažymėjimus, artėjant birželio 24 dienai, kai bus moterims bus leista vairuoti“, – paskelbė oficialioji naujienų agentūra „Saudi Press Agency“. „Pirmoji moterų grupė šiandien gavo savo Saudo Arabijos vairuotojo pažymėjimus“, – nurodė agentūra. Jos pranešime nurodoma, kad keliose karalystės vietose pradėta keisti tarptautinius pažymėjimus į nacionalinius. Moterys, panorusios pasikeisti savo pažymėjimus, turėjo išlaikyti „praktinį testą“, pranešė „Saudi Press Agency“, tačiau daugiau detalių nenurodė. Pirmąją dieną moterims buvo išduota 10 vairuotojo pažymėjimų. „10 Saudo Arabijos moterų pirmadienį įėjo į istoriją, gavusios vairuotojo pažymėjimus“, – pranešė Informacijos ministerijos Tarptautinės komunikacijos centras (CIC). „Tikimasi, kad kitą savaitę dar 2 tūkst. moterų prisijungs prie pažymėjimus turinčių vairuotojų gretų karalystėje“, – priduriama centro pranešime. „Tai – svajonės išsipildymas, kad pradėsiu vairuoti karalystėje“, – Remą Jawdat, vieną iš vairuotojo pažymėjimą gavusių moterų, citavo CIC. „Vairavimas man reiškia turėti pasirinkimą – pasirinkimą nepriklausomai judėti. Dabar turime šią galimybę“, – pridūrė moteris, dirbanti Ekonomikos ir planavimo ministerijoje. Anksčiau ji sakė turėjusi galimybę pavairuoti Libane ir Šveicarijoje. Saudo Arabija, besiruošdama panaikinti draudimą moterims vairuoti, praėjusią savaitę priėmė svarbų įstatymą, kriminalizuojantį seksualinį priekabiavimą. Už šį nusikaltimą numatyta kalėjimo bausmė iki penkerių metų ir bauda iki 300 tūkst. rialų (68 tūkst. eurų). Anksčiau Saudo Arabijos moterys buvo paskelbusios peticiją, ragindamos vyriausybę panaikinti draudimą joms vairuoti, ir protestuodamos net sėsdavo prie vairo. Manoma, kad už sprendimo panaikinti draudimą stovi įtakingas 32 metų sosto įpėdinis Mohammedas bin Salmanas (Mohamedas bin Salmanas). Jis savo konservatyvioje šalyje stumia virtinę reformų. Jo reformų plane laikotarpiui iki 2030 metų numatoma, kad prasidėjus erai „po naftos“ moterys sudarys beveik trečdalį darbo jėgos. Šiuo metu šis skaičius yra 22 procentai. Sprendimas leisti moterims vairuoti gali suteikti joms mobilumo, kurio reikia norint dirbti. Saudo Arabijos moterims nebereikia vyrų leidimo norint pradėti verslą. Tačiau šalies aktyvistai sako, kad socialiniai pasikeitimai bus tik kosmetiniai, jei nebus išardyta nelanksti globojimo sistema, pagal kurią moterys turi gauti giminaičio vyro leidimą studijuoti, keliauti ir užsiimti kita veikla. Vis dėlto ant tų reformų krito šešėlis, kai Saudo Arabija praėjusią savaitę paskelbė, kad 17 asmenų buvo sulaikyti dėl „kenkimo“ karalystės saugumui. Pasak žmogaus teisių gynėjų, minėti žmonės buvo areštuoti už tai, kad kovojo už teisę vairuoti ir siekė atsisakyti vyrų priežiūros. Pasak pareigūnų, aštuoni įtariamieji buvo „laikinai paleisti“ į laisvę, kol bus baigtas jų bylų tyrimas. Devyni įtariamieji, tarp jų keturios moterys, tebėra sulaikyti, nes jie „prisipažino“ dėl ištisos virtinės kaltinimų, tokių kaip įtartini ryšiai su „priešiškomis“ organizacijomis, nurodė „Saudi Press Agency“. Valstybinė žiniasklaida kai kuriuos suimtuosius anksčiau pavadino išdavikais ir „ambasadų agentais“. Aktyvistai tokius pranešimus pasmerkė ir tvirtino, kad tai yra „šmeižto“ kampanija. Ši suėmimų banga taip pat sulaukė kritikos iš užsienio.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.