„Karalystė smerkia naujausią JAV Senato poziciją, grindžiamą nepagrįstais kaltinimais, ir nepripažįsta akivaizdaus kišimosi į jos vidaus reikalus“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pareiškime, išplatintame valstybinės naujienų agentūros SPA. Nors ketvirtadienį Senate įvykęs balsavimas buvo iš esmės simbolinis, juo įstatymų leidėjai dar kartą įspėjo JAV prezidentą Donaldą Trumpą, atkakliai remiantį Saudo Arabijos režimą, nors tarptautinė bendruomenė reiškė pasipiktinimą konfliktu Jemene ir žurnalisto J. Khashoggi nužudymu. Rezoliucijai dėl Jemeno, plačiau kritikuojančiai prezidento prerogatyvą imtis karinių veiksmų, pritarė 49 demokratai ir jų sąjungininkai, taip pat septyni respublikonai. Dar trys respublikonai per balsavimą susilaikė. Senatas taip pat pritarė rezoliucijai, smerkiančiai J. Khashoggi nužudymą ir priskiriančiai atsakomybę už šią žmogžudystę Saudo Arabijos faktiniam vadovui princui Mohammedui bin Salmanui. Karalystės URM savo ruožtu perspėjo, kad Saudo Arabija netoleruos jokios nepagarbos jos valdovams. „Ši JAV Senato pozicija siunčia klaidingų žinių visiems, kas nori išprovokuoti nesantaiką Saudo Arabijos ir JAV santykiuose“, – pabrėžė ministerija. „Karalystė tikisi, kad ji nebus įtraukta į JAV vidaus politines diskusijas, siekiant išvengti bet kokio... reikšmingo neigiamo poveikio šiems svarbiems strateginiams santykiams“. Senato rezoliucijoje pripažįstama, kad Vašingtono ir Rijado ryšiai yra „svarbūs“, bet karalystė visgi raginama „savo vis chaotiškesnę užsienio politiką padaryti nuosaikesnę“. Abi rezoliucijos bus aptartos JAV Atstovų Rūmuose ne anksčiau sausio, o D. Trumpas bet kokiu atveju veikiausiai jas vetuos. Kaip bebūtų, savo balsais senatoriai Baltiesiems rūmams pasiuntė stiprų signalą, kad Rijado veiksmais nepatenkinti abi JAV politinės partijos. Laikraščiui „The Washington Post“ straipsnius rašęs Saudo Arabijos pilietis J. Khashoggi buvo nužudytas spalio 2-ąją, užėjęs į karalystės konsulatą Stambule. Rijadas tvirtina, kad ši operacija buvo įvykdyta be šalies vadovų sutikimo. Žurnalisto nužudymas smarkiai pakenkė Rijado tarptautinei reputacijai, o Vakarų šalys, įskaitant Jungtines Valstijas, Prancūziją ir Kanadą, paskelbė sankcijas 20 Saudo Arabijos piliečių. Jungtinių Tautų vadovas Antonio Guterresas sekmadienį paragino „patikimai“ ištirti žiniasklaidos darbuotojo nužudymą. Pyktis dėl Jemeno karo žmogiškosios kainos taip pat paskatino Kongresą laikytis griežtesnės linijos dėl JAV kariuomenės vaidmens remiant Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos puolimą prieš husių sukilėlius. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, šiam kariniam aljansui 2015 metais pradėjus savo kampaniją Jemene, konfliktas pareikalavo beveik 10 tūkst. žmonių gyvybių. Vis dėlto kai kurios žmogaus teisių organizacijos mano, jog aukų iš tikrųjų yra žymiai daugiau.

