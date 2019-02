„Su Saudo Arabija turime AK automatų tiekimo sutartį. Kitas bendradarbiavimo šiame projekte etapas – tai jau jų gamybos organizavimas Saudo Arabijoje tiek karalystės kariuomenės reikmėms, tiek ir trečiųjų šalių poreikiams, dėl jų susitarus“, – Abu Dabyje sekmadienį prasidėjusioje tarptautinėje ginkluotės parodoje IDEX-2019 žurnalistas pareiškė „Rosoboroneksport“ vadovas Aleksandras Michejevas.

„Manau, kad pakaks 3-4 mėnesių galutinai šio projektui suderinti“, – pabrėžė A. Michejevas.

AK-103 – 7,62 mm kalibro šiuolaikinis AK-47 automato variantas, sukurtas pagrindu eksportui skirto AK-101 – NATO standarto šovinius (5,56x45 milimetrų) naudojančio „kalašnikovo“.

AK-103 automatas buvo sukurtas, nes dauguma „kalašnikovų“ užsakovų užsienyje labiau vertina 7,62x39 mm šovinį dėl jo didesnės kaunamosios galios.

Automatais AK-103 apginkluota Venesuelos armija. Be to, šios šalies Marakajaus mieste nuo 2010-ųjų veikia šių automatinių šautuvų gamykla, pagal Rusijos licenciją jų per metus galinti pagaminti 50 tūkstančių.

„Kalašnikov“ automatas dėl savo patikimumo įvairiomis oro sąlygomis ir dėl gamybos ne vienoje šalyje yra populiariausias pasaulyje šaunamasis ginklas.