„Saudo Arabijos pareigūnai sakė, kad yra atviri bendradarbiavimui ir kad konsulato pastatą galima apieškoti“, – sakoma URM pranešime. Leidimą gyventi Jungtinėse Valstijose turėjęs J. Khashoggi pastaraisiais metais parašė virtinę straipsnių, kuriuose kritikavo Saudo Arabijos sosto įpėdinį princą Mohammedą bin Salmaną. Praėjusį antradienį, savo vestuvių su turke išvakarėse, žurnalistas užėjo į konsulatą atsiimti santuokai reikalingo oficialaus dokumento. Nuo tada apie jį neturima jokių žinių. Turkjios pareigūnai tvirtina, kad J. Khashoggi buvo nužudytas konsulate. Rijadas tai kategoriškai neigia ir sako, kad žurnalistas išėjo iš konsulato.

