„Visa tai stumia mus absoliučiai neteisinga kryptimi. Tai reiškia, kad apsunkiname kelią į tvarią taiką“, – sakė karalystės diplomatijos vadovas naujienų agentūrai AFP, tarptautinei bendrijai intensyvinant diplomatines pastangas deeskaluoti padėtį.

Konfliktas „įgalina ekstremistus“, pridūrė jis.

„Jis įgalina nepakančiausius balsus mūsų regione ir apsunkina kelio į realią taiką paieškas“, – sakė F. bin Farhanas, kalbėdamas Prancūzijoje vykstančių viršūnių susitikimų dėl Sudano ir Afrikos kuluaruose.

„Turime bendromis pastangomis skatinti visas [konflikto] šalis įsitraukti, – sakė jis. – Pirmiausia – deeskaluoti [įtampą], nutraukti smurtą, o tada įsitraukti į rimtas taikos derybas siekiant galutinio sprendinio.“

Galutinis sprendinys „turi apimti Palestinos valstybės su sostine Rytų Jeruzale įkūrimą“, pabrėžė Saudo Arabijos diplomatijos vadovas.

Per intensyvią Izraelio bombardavimų kampaniją islamistų judėjimo „Hamas“ valdomame Gazos Ruože per kiek ilgiau nei savaitę žuvo 217 palestiniečių, tarp jų 63 vaikai, dar per 1 400 žmonių buvo sužeisti, pranešė šio anklavo Sveikatos apsaugos ministerija.

Izraelio pusėje aukų skaičius antradienį išaugo iki 12, nuo raketų, paleistų iš Gazos Ruožo, pietiniame Eškolo regione žuvus dviem gamykloje dirbusiems tailandiečiams. Dar keli gamyklos darbininkai buvo sužeisti, nurodė policija.

„Mūsų svarbiausias prioritetas – palestiniečių ir Izraelio taikos derybų atnaujinimas“, – sakė F. bin Farhanas.

„Tai vienintelis kelias į tvarią taiką“, – pabrėžė jis.

Saudo Arabija oficialių ryšių su Izraeliu nepalaiko.