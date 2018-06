Gaudynių scenos buvo lyginamos su kompiuterinių žaidimų serija „Grand Theft Auto“. Šarvuotis lėkė nepaisydamas kelio ženklų, kaukė besivejančių policijos automobilių sirenos.

Kadangi buvo pagrobta vikšrinė mašina, policininkai negalėjo padėti dyglių, kurie klojami ant gatvių norint pradurti pavogto automobilio padangas. Pareigūnai ir vijosi smėlio spalvos šarvuotį, lėkusį iki 65 km per val. greičiu.

„Tai NESVEIKA!“ – parašė socialinio tinklo „Twitter“ vartotojas @ParkerSlay89, paskelbęs filmuotą gaudynių medžiagą.

This is INSANE! Someone has hijacked a “Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk— Parker Slaybaugh (@ParkerSlay89) June 6, 2018