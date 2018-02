„Skrydžiai atnaujinami nuo vasario 16-osios pagal esamą grafiką ir sustiprinus ekipažą; jam priklausys ir pilotas instruktorius“, – pranešė oro linijų atstovas spaudai. Jis nurodė, kad visi kompanijai priklausantys orlaiviai atitinka nustatytus reikalavimus. Iki praėjusią savaitę įvykusios nelaimės „Saratov Airlines“ priklausė šeši keleiviniai lėktuvai „An-148-100“, kurie skraidė 19 reguliarių maršrutų ir vienu užsakomuoju reisu. Kompanija taip pat turėjo šešis lėktuvus „Jak-42“ ir du orlaivius „Embraer-190“. Maršrutu iš Maskvos į Orską pietų Urale vasario 11-ąją skridęs bendrovei „Saratov Airlines“ priklausęs keleivinis „Antonov An-148“ dvimotoris lėktuvas nukrito praėjus vos kelioms minutėms nuo pakilimo iš Maskvos Domodedovo oro uosto. Visi juo skridę žmonės – 65 keleiviai ir šeši įgulos nariai – žuvo. Ši nelaimė privertė iš naujo susirūpinti dėl „An-148“ modelio saugumo, apie kurį pradėta kalbėti po to, kai sudužo pirmas šio modelio lėktuvas ir buvo užregistruota virtinė atvejų, kai pilotai susidūrė su sunkumais saugiai tupdant lėktuvą. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos paskelbtame keleivių sąraše 65 žuvusių keleivių amžius siekia nuo 5 iki 79 metų. Dauguma keleivių buvo iš Orsko, kuriame dėl nelaimės pirmadienį buvo paskelbtas gedulas.

