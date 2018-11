N. Oričius buvo kaltintas trijų belaisvių etninių serbų nužudymu šalia Srebrenicos esančiuose kaimuose, kai 1992–1995 metų konfliktas buvo neseniai prasidėjęs. Teisėjų kolegija penktadienį nutarė, kad kaltintojai nepateikė N. Oričių inkriminuojančių įrodymų. „Naseras Oričius ir (drauge su juo kovojęs) Sabahudinas Muhičius išteisinti dėl kaltinimų, kad karo metu įvykdė... nusikaltimų prieš belaisvius“, – sakė teisėjas Tihomiras Lukesas. Tai yra antrasis kartas, kai N. Oričius buvo išteisintas 2016 sausį prasidėjusiame teismo procese. Daugelis Bosnijos musulmonų laiko N. Oričių didvyriu dėl jo vaidmens ginant Srebrenicą, kur 1995-aisiais Bosnijos serbų pajėgos išžudė apie 8 tūkst. bosnių musulmonų vyrų ir berniukų. Šios žudynės laikomos didžiausiu nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos žiaurumu Europos žemyne. 2008-aisiais jį taip pat išteisino JT karo nusikaltimų tribunolas, nagrinėjęs jam iškeltą bylą. Susiję straipsniai: Bosnijos ir Hercegovinos trinariame Prezidiume dominuos nacionalistai Prancūzų leidinys: Baltijos šalių lyderius sutrikdė Trumpo teiginiai Naujausiasis išteisinimas reiškia, kad ši byla yra užbaigta. Teisėjams ruošusis paskelbti nuosprendį, prie Sarajevo teismo susirinko šimtai žmonių, laikiusių plakatus su užrašais „Didvyriai, o ne nusikaltėliai!“. Bosnijoje ir Hercegovinoje už karo nusikaltimus, padarytus etninio konflikto metu, jau buvo teista ir pasmerkta nemažai Bosnijos musulmonų armijos veikėjų, bet nė viena šių bylų jų nėra laikoma tokia reikšminga kaip N. Oričiaus. „Teismo procesas prieš Oričių yra labai jautrus“, – prieš verdikto paskelbimą sakė žurnalistė Erna Mačkič, karo nusikaltimų bylų specialistė. „Koks bebūtų nuosprendis, jį griežtai kritikuos viena iš šalių, būsianti nepatenkinta“, – naujienų agentūrai AFP teigė ji. Bosnija ir Hercegovina tebelieka smarkiai susiskaldžiusi į etnines grupes. Pusė šios Balkanų šalies 3,5 mln. gyventojų yra musulmonai, o etniniai serbai ir kroatai atitinkamai sudaro 30 ir 15 proc. visų gyventojų.

