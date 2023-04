Telegram kanalas „112“ praneša, kad, pirminiais duomenimis, buvo sužeista 16 žmonių.

Vėliau papildyta, kad sužeistųjų skaičius išaugo iki 25, pranešė valstybinė naujienų agentūra RIA.

19 iš jų gydomi ligoninėje.

Rusijos valstybinis tyrimų komitetas pranešė pradėjęs žmogžudystės tyrimą.

Rusijos žiniasklaida praneša, kad per sprogimą kavinėje Sankt Peterburge žuvo Rusijos karą palaikantis tinklaraštininkas Vladlenas Tatarskis.

Informaciją apie jo žūtį BBC patvirtino kitas su juo artimai pažįstamas „karininkas“. Kaip jis sakė BBC korespondentui, Tatarskis buvo nuvežtas į ligoninę ir mirė jau reanimacijoje.

Sankt Peterburgo leidinys „Fontanka“ pažymi, kad kavinė, kurioje įvyko sprogimas, anksčiau priklausė verslininkui ir Wagner įkūrėjui Jevgenijui Prigožinui. Savaitgaliais kavinėje rinkosi diskusijų klubas „Cyber ​​​​Z Front“, rašo leidinys.

Vladlenas Tatarskis pranešdavo iš Ukrainos fronto ir ypač išgarsėjo praėjusiais metais po to, kai paskelbė Kremliuje nufilmuotą vaizdo įrašą, kuriame jis sakė: „Mes nugalėsime visus, nužudysime visus, apiplėšime visus, kaip reikia. Kaip mums patinka“.

Vidaus reikalų ministerijos šaltiniai, kuriuos cituoja Rusijos naujienų agentūra RIA, sakė, kad bomba buvo paslėpta skulptūroje, įteiktoje Tatarskiui dėžutėje kaip dovana.

Pernai rugpjūtį netoli Maskvos susprogdinus automobilį, žuvo žurnalistė ir žymi Rusijos kariuomenės rėmėja Darja Dugina. Ji buvo ultranacionalisto filosofo Aleksandro Dugino, artimo Vladimiro Putino sąjungininko, dukra.

Rusija ir Ukraina rodo viena į kitą pirštais

Kol kas nepatvirtinta, kas atsakingas už sprogimą Sankt Peterburge, rašoma Sky News. Nors Rusija dėl sprogimo kaltina Ukrainą, Kyjivas neprisiima atsakomybės.

Ukrainos prezidento patarėjas Mykhailas Podolyakas dėl sprogimo apkaltino Rusijos vidaus terorizmą.

„Vorai valgo vienas kitą stiklainyje“, – pridūrė jis.

Russian REN TV channel shows the moment of Tatarskiy being gifted the decoration which, according to media, had a bomb inside.