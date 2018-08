Municipalinės tarnybos „neseniai pasakė mums, kad anksčiau termino nutraukė sutartį dėl patalpų, kuriose mūsų organizacija buvo įsikūrusi nuo 1997-ųjų, naudojimo“, – naujienų agentūrai AFP nurodė NVO Sankt Peterburgo skyriaus direktorė Galina Školnik. „Tai buvo visiškai netikėta. Buvome tikri, kad mūsų sutartis bus (pratęsta) kaip visada. Nepažeidėme jokių taisyklių“, – pareiškė G. Školnik ir pridūrė, jog nežino, kas lėmė vietos valdžios sprendimą. „Arba kažkas nori naudotis (centre esančiomis) patalpomis, ar turime problemų, nes esame užsienio agentas“, – sakė ji. Rusijos valdžia nuo 2016-ųjų klasifikuoja „Memorial“ kaip „užsienio agentą“, remiantis 2012-aisiais priimtu įstatymu, pagal kurį „politine“ veikla užsiimančios ir tarptautinį finansavimą gaunančios grupės privalo kas tris mėnesius teikti finansinius dokumentus. Tokių veiksmų buvo imtasi Rusijos pareigūnams – kurie neretai vadina vidinę kritiką šnipų ir išdavikų darbu – apkaltinus Vakarus mėginimu pakenkti šaliai. Įsigaliojus šioms taisyklėms, kai kurios organizacijos buvo priverstos atsisakyti labai reikalingo užsienio finansavimo, o kitos apskritai užsidarė. Žmogaus teisių pažeidimus viešinantis „Memorial“ pastaraisiais mėnesiais susidūrė su valdininkų spaudimu. Šios NVO Čečėnijos skyriaus vadovui Ojubui Titijevui nuo sausio taikomas kardomasis kalinimas, tačiau tarptautinės organizacijos laiko pareikštus jam kaltinimus dėl prekybos narkotikais fiktyviais. Tuo tarpu „Memorial“ Karelijos skyriaus direktoriui, kuriam buvo iškelta kontroversiška byla, rugpjūtį buvo pateikti kaltinimai seksualiniu smurtu. Sankt Peterburgo valdžia kol kas nekomentavo padėties.

