Sprogimas prekybos centro "Giant Hall" sandėlyje įvyko 19 valandą vietos laiku (18 val. Lietuvos laiku). 50 žmonių evakuoti. Įvykio vietoje darbuojasi specialiosios tarnybos.

Rusijos tyrimų komiteto atstovė Svetlana Petrenko sakė „Interfax“, kad prekybos centre detonavo šrapnelio prikimštas savadarbis sprogstamasis užtaisas.

Sprogimo jėga prilyginta 200 gramų trotilo turinčiam sprogmeniui. Sprogmuo buvo savadarbis.

Pasak šaltinių, sprogimas įvyko prekybos centre. Visi nukentėjusieji gydomi ligoninėje. Vienas asmuo patyrė rimtesnius sužalojimus ir yra sunkios būklės.

Įvykį tiriantis komitetas teigia, kad įvykio nelaiko teroristiniu aktu. Dėl incidento pradėtas tyrimas kaip pasikėsinimas į žmonių grupę siekiant nužudyti.

Prekybos centras yra Kondratijevsko prospekte.

#BREAKING NEWS: Massive emergency response as preliminary reports says that at least 3 people were injured after a storage chamber of a supermarket in St. Petersburg, Russia. pic.twitter.com/5VezR3LYzP

