„Mes bandome didinti savo... spaudimą Rusijai, kad priverstume ją aptarti sprendimą (dėl Ukrainos). Tai apima JAV sankcijų išsaugojimą ir periodišką šių sankcijų didinimą ateityje. Tai kelias, kuriuo ėjome valdant (Donaldo) Trumpo administracijai, ir mes toliau juo eisime. Ir papildomas sankcijas matysite maždaug kas mėnesį ar du, kaip matėte iki šiol“, – strateginių studijų centre „Atlantic Council“ sakė K. Volkeris. Pasak JAV specialiojo atstovo, sankcijos aiškiai veikia Rusiją. „Mano nuomone, sankcijos daro poveikį, ir mes Rusijoje matome įrodymų“, – sakė jis. K. Volkerio teigimu, Rusija „vis dar puoselėja iliuzijas“ dėl D. Trumpo administracijos pozicijos, nors Vašingtonas dabar vykdo „daug griežtesnę politiką Rusijos atžvilgiu ir ėmė labiau palaikyti Ukrainą nei ankstesnė administracija“. K. Volkeris taip pat sakė, kad kol kas nėra suplanavęs susitikimo su Rusijos prezidento padėjėju Vladislavu Surkovu. „Turbūt dabar pats laikas mums vėl susirinkti ir viską aptarti“, – pridūrė jis. K. Volkeris pabrėžė, kad su V. Surkovu „vasarą ir rudenį apsikeitė keliais pranešimais“, ir akcentavo glaudų bendradarbiavimą su partneriais Europoje Ukrainos klausimu.

