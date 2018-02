Avariją sukėlė 40-metis vyras, pavarde Chenas. Šanchajaus policija nurodė, kad jam rūkant automobilyje užsiliepsnojo dujos, pasklidusios iš jo vežtų dujų balionų. Ši informacija rodo, kad incidentas Kinijos finansų sostinės širdyje veikiausiai nebuvo išpuolis. Nurodoma, kad per incidentą, įvykusį apie apie 9 val. vietos (3 val. Lietuvos) laiku, Chenas ir du kiti žmonės buvo sunkiai sužeisti. Vairuotojas dirba vienoje Šanchajaus metalurgijos įmonėje ir anksčiau nebuvo patekęs į teisėsaugos akiratį, bet dabar yra įtariamas pavojingų medžiagų pervežimu, pažymėjo vietos policija. Mikroautobusas, registruotas pietinėje Dziangsi provincijoje, užsiliepsnojo važiuodamas netoli Liaudies parko miesto širdyje ir pramušęs gatvės atitvarus rėžėsi į žmones, kai daug gyventojų vyko į darbą. Nurodoma, kad transporto priemonėje buvo šeši žmonės ir keli dujų balionai. Ši avarija įvyko Kinijoje viešinčiai Didžiosios Britanijos premjerei Theresai May (Terezai Mei) sakant kalbą viename Šanchajuje vykstančiame verslo renginyje. Kinijos socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose, kurių autentiškumas nebuvo patvirtintas, įvykio vietoje šalia kavinės „Starbucks“ matyti keletas ant šaligatvio gulinčių žmonių, kuriems pagalbą teikė ugniagesiai gelbėtojai. Vieno šalimais esančio pastato apsaugininkas Zhang Sai sakė naujienų agentūrai AFP, kad mikroautobusas jau degė, kai tapo nevaldomas ir užlėkė ant šaligatvio. Ten mašina patrenkė kelis pėsčiuosius, o aplink buvę žmonės puolė bėgti šalin. Į nelaimės vietą atvykę AFP žurnalistai matė, kad pareigūnai iš greitai nurodė žmonėms pasitraukti iš aplinkinės teritorijos. Ten budėjo keletas policijos pareigūnų; matėsi gatvės atitvarams padaryta žala, bet kitokių avarijos ženklų beveik nebuvo. 2013 metais du turistai žuvo automobiliui įsirėžus į pėsčiuosius Pekino simboliu tapusioje Tiananmenio aikštėje ir užsiliepsnojo. Per tą incidentą, Pekino siejamą su separatistais iš neramaus vakarinio Sindziango regiono, taip pat žuvo trys užpuolikai.

