Tokiu elgesiu piktinosi tiek paprasti Italijos gyventojai, tiek M. Salvini politiniai oponentai. Internete paplito virtinė antradienį padarytų nuotraukų, kuriose matyti besišypsantis ministras, sėdintis už serviruoto stalo kartu su daugeliu kitų žmonių. „M. Salvini nuotraukos, kuriose jis švenčia tokią dramatišką Genujai akimirką, kai visa šalis liūdi, yra įžeidimas“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė opozicinės Demokratų partijos lyderis Matteo Orfini. „Jis puotavo Sicilijoje, kai Genujoje dar buvo ardomos nuolaužos“, – pridūrė jis. Keli demokratai jau paragino VRM vadovą dėl tokio elgesio atsistatydinti. Reaguodamas į kritiką, M. Salvini pažymėjo, kad ta kelionė į Siciliją buvo „susitikimas su merais, savanorių organizacijų vadovais, policininkais ir daugybe piliečių“. Pasak jo, per šį oficialų susitikimą buvo nagrinėjamos su mafija susijusios problemos. 200 m ilgio greitkelio viaduko ruožas netikėtai sugriuvo Genujos mieste antradienio vidurdienį. Valdžia spėja, kad tragedijos priežastimi galėjo tapti atraminių konstrukcijų susilpnėjimas. Tiltas buvo pastatytas 7-ame dešimtmetyje, o jo dėl būklės, kaip teigia Italijos žiniasklaida, specialistai jau seniai nerimavo. Remiantis naujausiais duomenis, per nelaimę žuvo 38 žmonės, tarp jų – keturi prancūzai ir du albanai. Trečiadienį buvo paskelbta apie 39 aukas, bet vėliau šis skaičius buvo pakoreguotas. Dar 16 žmonių patyrė sužalojimų, o devynių sužeistųjų būklė sunki.

