Ligoninės direktorius kol kas nenurodo galimos pneumoniją besigydžiusio M. Abbaso išrašymo datos. Palestiniečių pareigūnas ir šaltinis medicinos įstaigoje anksčiau nurodė, jog prezidentas gali būti paleistas sekmadienį popiet. Vis dėlto artimas jam šaltinis vėliau teigė, kad gydytojai vis dar vertina, ar 83-ių M. Abbaso būklė yra pakankamai gera. Naujienų agentūrai AFP jis sakė, kad prezidento išrašymas „vis dar nepatvirtintas“. „Tai gali įvykti šiandien arba rytoj. Tikriausiai rytoj“, – teigė šaltinis. M. Abbasą, kuris daug rūko ir turi antsvorio, jau seniai persekioja sveikatos problemos, nuo širdies darbo sutrikimų iki kovos su prostatos vėžiu prieš dešimtmetį. Prieš dvejus metus dėl išsekimo ir skausmų krūtinėje jam buvo skubiai atlikta širdies procedūra. M. Abbaso sveikatos būklė yra nuolatinių kalbų objektas, nes vis dar neaiškus yra jo įpėdinis. Jis 2005 metais buvo išrinktas palestiniečių prezidentu ketverių metų kadencijai, tačiau eina šias pareigas iki šiol, nes nebuvo surengti nauji rinkimai. Surengti naujus rinkimus trukdė politinis skilimas tarp M. Abbaso administracijos ir palestiniečių judėjimo „Hamas“, kuris 2007 metais užvaldė Gazos Ruožą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.