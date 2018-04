Šaltinis: JAV svarsto smogti į aštuonis taikinius

Pasak šaltinio, nemažai aviacijos technikos Sirijos pajėgos jau perkėlė į Rusijos kontroliuojamus aerodromus, nes viliasi, kad į juos Vašingtonas veikiausiai nesmogs.

„Į visą situaciją žvelgiame labai labai rimtai ir stebime ją labai atidžiai. Bus matyti, kas čia atsitiks“, – ketvirtadienį reporteriams pasakė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

Sirijos oro erdvė – tuščia

Vakarų valstybėms ruošiantis galimoms atakoms Sirijoje dėl cheminio ginklo panaudojimo, didžiosios skrydžių bendrovės permąstė savo skrydžių maršrutus taip, jog netektų skristi virš Sirijos, skelbia „The New York Times“ .

Europos aviacinio saugumo agentūra (EASA) antradienį perspėjo dėl skrydžių Rytų Viduržemio regione pavojaus, kuris siejamas su raketinių atakų Sirijoje galimybe.

Prieš dieną Europos oro navigacijos saugumo organizacijos „Eurocontrol“ atstovas pareiškė, kad EASA išplatintas perspėjimas nėra privalomas, o tiesiog rekomendacija.

Kaip ten bebūtų, dauguma didžiųjų aviacijos bendrovių nusprendė nerizikuoti. Ketvirtadienį Sirijos oro erdvė buvo praktiškai tuščia – joje keleiviniai lėktuvai neskraidė.

Konkrečiai savo maršrutus pakeitė „Air France“, „Lufthansa“ ir „easyJet“.

Kuveito skrydžių bendrovė „Kuwait Airways“ atšaukė skrydžius į Beirutą. Libano avialinijos „Middle East Airlines“ taip pat skelbia apie pokyčius, kuriuos lėmė įtampa tarp Jungtinių Valstijų ir Sirijos.

„Eurocontrol“ atstovas sako, kad tokie perspėjimai dėl saugumo nėra kažkas ypatingo. Pavyzdžiui, jis priminė, kad panaši rekomendacija buvo paviešinta prieš kelerius metus, kai Rusija iš Kaspijos jūros akvatorijos apšaudė „Islamo valstybės“ pozicijas Sirijoje.

Sirija ruošiasi JAV kariniam smūgiui

Po JAV prezidento D. Trumpo grasinimų kariniu smūgiu Sirija ruošiasi galimam puolimui. Pasak vyriausybei artimų šaltinių, daugelyje valstybinių ir karinių objektų sostinėje Damaske paskelbta visiška parengtis.

Daugelyje institucijų sumažintas darbuotojų skaičius. Agentūros dpa reporteris pranešė, kad praėjusiomis dienomis sostinės gatvėse smarkiai sumažėjo transporto.

Baltieji rūmai ketvirtadienį pranešė, kad sprendimas dėl karinės operacijos, kaip reakcijos į spėjamą Sirijos pajėgų cheminio ginklo ataką, dar nepriimtas. Esą pradžioje bus toliau analizuojama žvalgybinė informacija.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas tuo metu, artimo jo patikėtinio duomenimis, paslaptyje laikys galimą sprendimą dėl karinių smūgių Sirijoje.

„Jei bus apsispręsta dėl smūgių, aš jums to nesakysiu“, – penktadienį stotims BFMTV ir RMC sakė prezidento partijos „La Republique en Marche“ pirmininkas Christophe'as Castaneris.

„To jums nesakys ir Respublikos prezidentas (Macronas)“, – pridūrė jis. Apie galimą sprendimą esą nebus skelbiama, kad nebūtų pakenkta „operacijos kokybei“ ir joje dalyvaujantiems žmonėms.

E. Macronas ketvirtadienį interviu TV pareiškė, jog Prancūzija turi įrodymų, kad Sirijos vyriausybė naudojo cheminį ginklą. Jis neįvardijo, kada gali būti priimtas sprendimas dėl karinio smūgio ir pareiškė palaikąs kontaktą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. E. Macronas cheminio ginklo panaudojimą keliskart yra pavadinęs „raudona linija“.

Po D. Trumpo grasinimų smogti Sirijai į tai, atrodo, reaguoja ir Rusija. Įmonė „ImageSat International“, kuri specializuojasi iš palydovų darytų nuotraukų analize, tviteryje ir feisbuke skelbia, kad didelė dalis Sirijoje dislokuotų rusų laivų paliko Tartuso uostą.

Satellite photos of #Russia naval base in #Syria's Tartous show all 11 Russian battleships leaving the naval base

Source: ImageSat International, @imagesatinthttps://t.co/2ObUkmTZkg pic.twitter.com/2sDrHjBwBI— SaadAbedine (@SaadAbedine) 11 April 2018