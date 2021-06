Kaip agentūrai AFP sakė vienas ES diplomatas, per Liuksemburge įvyksiantį ministrų susitikimą ketinama aptarti plataus masto priemones, kurių tikslas – suduoti smūgį Aliaksandro Lukašenkos režimui, kertant per finansus.

Sankcijų taikinyje turėtų atsidurti pagrindiniai Baltarusijos ekonomikos ramsčiai, įskaitant kalio trąšų eksportą, tabako sektorių, taip pat naftos ir naftos chemijos produktų rinką.

Ketinama sugriežtinti ir ginklų bei įrangos, kurią būtų galima panaudoti demonstrantams numalšinti, eksportui iš ES taikomus apribojimus.

„Kalbame apie sankcijas, kurios skaudžiai atsilieps“, – sakė informaciją perdavęs diplomatas.

„Radio Free Europe/Radio Liberty“ žurnalistas Rikardas Jozwiakas tviteryje pranešė, kad jo žiniomis, dėl tokių sankcijų jau sutarta.

understand that there is an agreement on the EU sectoral sanctions on #Belarus and the three areas potash, banking & oil with a political green light at the foreign affairs council on Mon. should be finalized in the following days.