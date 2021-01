Šaltiniai: Trumpas planuoja audringą paskutinę valdymo savaitę

D. Trumpas įsitikinęs, kad viceprezidentas Mike‘as Pence‘as ir jo kabineto nariai nebandys jo nušalinti pagal konstitucijos 25-ąją pataisą, sakė šaltiniai. M. Pence‘as nepalaiko idėjos mėginti pasinaudoti tokiais įgaliojimais ir išstumti D Trumpą iš valdžios, sakė vienas šaltinis.

Be to, prezidentas ir kai kurie jo sąjungininkai tiki, kad demokratai per plačiai užsimojo bandydami surengti jam dar vieną apkaltą dėl trečiadienio riaušių prie Kapitolijaus, ir mano, kad bet kokiu atveju jo nuteisimas apkaltos teisme Senate yra mažai tikėtinas.

Vienas patarėjas pavadino demokratų svarstymus surengti apkaltą politine dovana D. Trumpui. M. Pence‘as viešai nediskutavo 25-osios konstitucijos pataisos klausimo, privačiame rate atmesdamas tokį siūlymą kaip neįmanomą, teigė šaltinis, pažįstamas su situacija.

Bet D. Trumpas ir M. Pence‘as nėra kalbėjęsi nuo trečiadienio, kai M. Pence‘as slėpėsi Kapitolijuje, D. Trumpo šalininkams šturmavus pastatą. Senatorius Jamesas Inhofė iš Oklahomos sakė laikraščiui „The Tulsa World“, jog dar „nėra matęs M. Pence‘o tokio įpykusio“, po to, kai. D. Trumpas užsipuolė jį, jog šis nesikišo į Rinkikų kolegijos balsų skaičiavimą. D. Trumpas tviteryje brūkštelėjo, kad M. Pence‘ui „nepakako drąsos“.



Siena pasienyje

D. Trumpas planuoja aktyviai išnaudoti likusį savo ketverių kadencijos metų laiką, pabrėždamas, jo manymu, didžiausius savo pasiekimus, įskaitant ir tą JAV ir Meksikos pasienio užtvarų atkarpą, kurią pastatė jo administracija. Kelionė į Alamą, Teksaso valstijoje, esantį šalia sienos, planuojama antradienį, sakė Baltųjų rūmų atstovas spaudai.

D. Trumpas taip pat ruošiasi surengti bent dar vieną malonės suteikimo raundą ir paskutinį kartą bandys paspartinti savo administracijos pastangas priversti paklusti didžiąsias technologijų įmones, sakė šaltiniai, nors nėra aišku, ką jis galėtų padaryti.

Apibendrinant, tai paskutinės desperatiškos pastangos reabilituoti D. Trumpo palikimą po to, kai jo šalininkai šturmavo Kapitolijų trečiadienį ir žuvo penki žmonės, įskaitant ir Kapitolijaus policijos pareigūną.

D. Trumpas nesiunčia jokių ženklų, jog ketina atsistatydinti, kaip to reikalauja dauguma demokratų ir dalis respublikonų.

Nedidelė respublikonų grupelė šeštadienį parašė Joe Bidenui, prašydami jo įtikinti Atstovų rūmų pirmininkę Nancy Pelosi atsisakyti apkaltos idėjos, vardan nacionalinio saugumo interesų ištiesiant alyvmedžio šakelę, nuo seno laikomą taikos simboliu.

Po akivaizdaus D. Trumpo pasitikėjimo šydu slypi jam gresiančios politinės bei teisinės rizikos. Kongreso demokratai yra smarkiai įtūžę dėl riaušių Kapitolijuje ir yra pasiryžę patraukti prezidentą atsakomybėn. Kai kurie respublikonai, tarp jų ir senatorius Patas Toomey iš Pensilvanijos, tvirtina, kad jo veiksmai nusipelno apkaltos.

Federaliniai prokurorai taip pat neatmetė galimybės pateikti kaltinimus D. Trumpui, kaip ir daugeliui kitų, už jo vaidmenį išpuolyje prieš Kapitolijų, nors ir pažadėjo, kad vykstantis tyrimas nebus politiškai angažuotas.

D. Trumpo nuomonė šiuo klausimu įprastai nebūtų per daug slepiama. Bet be savo Tviterio paskyros, @realDonaldTrump, ir po nesėkmingų bandymų paskelbti įrašus iš alternatyvių paskyrų, virš Baltųjų rūmų pakibo keista ir gąsdinanti tyla.

Anot šaltinių, savo vidinėje aplinkoje D. Trumpas kalbasi su padėjėjais, tarp jų – su Marku Meadowsu, Jaredu Kushneriu, Danu Scavino ir Kayleigh McEnany. Už pastato ribų audringai reikalaujama nušalinti D. Trumpą iki jo kadencijos pabaigos.

Apie 57 proc. amerikiečių siekia, kad prezidentas būtų nušalintas nedelsiant, rodo penktadienį paskelbta „Reuters/Ipsos:“ atlikta apklausa, tuo tarpu beveik 70 proc. gyventojų nepritaria D Trumpo veiksmams, pakursčiusių riaušes Kapitolijuje.

Kalbos apie apkaltą ar nušalinimą nuo posto paverstų D. Trumpą kankiniu jį palaikančiųjų akyse, sakė vienas šaltinis. Jeigu viceprezidentas imtųsi vadovauti iniciatyvai jį nušalinti, tai tik sustiprintų D. Trumpo deklaracijas esą „giluminė vyriausybės biurokratų valdžia“ jau seniai buvo nusistačiusi prieš jį, sakė kitas šaltinis.





Mobilizuotos jėgos

Vykstant judėjimui dėl apkaltos D. Trumpui ir socialinei žiniasklaidai inicijavus jo cenzūrą, prezidentas ir patarėjai tiki, kad jo šalinininkai yra mobilizavę savo jėgas. D. Trumpo nuomone, apkalta gali turėti bumerango efektą demokratams, sakė vienas šaltinis, tuo tarpu kitas pavadino tai naujausia demokratų raganų medžiokle.

D. Trumpas ir jo komanda į tviterio paskyros blokavimą per paskutinę savo kadencijos savaitę ketina reaguoti savaip: savo kovoje prieš, D. Trumpo žodžiais, respublikonų cenzūrą jis pasitelks didžiąsias technologijų bendroves kaip spaudimo svertą.

Prezidentas jau seniai reikalavo, kad Kongresas atšauktų „Section 230“, teisės aktą, socialinius tinklus atleidžiantį praktiškai nuo bet kokios vartotojų kuriamo turinio atsakomybės.

Jis veikiausiai tokius raginimus dar labiau sustiprins, nors sausio 20-ą dieną numatyta Joe Bideno inaugracija ir demokratų perimta kontrolė Senate kol kas vargu ar leidžia tikėtis kokių nors įstatymo pataisų.

D. Trumpas parengė keletą vykdomųjų įsakų, susijusių su didžiosiomis technologijų įmonėmis, bet neaišku, ar bent vienas jų bus priimtas, sakė vienas šaltinis.

Taip pat neaišku, ar D. Trumpo komanda ruošiasi apkaltos teismui Senate. Baltųjų rūmų teisinis konsultantas Patas Cipollonė, vadovavęs D, Trumpo gynybai per jo pirmąją apkaltą prieš metus, šiame procese nedalyvaus, iš dalies dėl to, kad jo įgaliojimai baigiasi sulig D. Bideno inauguracija, teigė vienas šaltinis, susipažinęs su situacija. Nedalyvaus ir Baltųjų rūmų teisininkas Patrickas Philbinas, pridūrė šaltinis.

D. Trumpo asmeninis advokatas, Rudy Giulini, neatsiliepė į sekmadienį jam siųstas žinutes su prašymu pakomentuoti.

Neatsiliepė nei Alanas Dershowitzius, Harvardo teisės mokyklos profesorius emeritas, nei Jay Sekulowas, išorinis advokatas, – abu jie atstovavo D. Trumpui per jo pirmosios apkaltos teismą.

Dabar Senato posėdis bus sušauktas ne anksčiau kaip sausio 19-ą, ir Senato respublikonų lyderis Mitchas McConnellas penktadienį savo memorandume kolegoms pareiškė, kad iki tol teismas negali prasidėti, nebent visi 100 senatorių tam pritartų – o tai visiškai neįtikėtina, nes D. Trumpas išlaikė sąjungininkų tarp respublikonų Rūmuose.