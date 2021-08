Šaltiniai: Talibanas tapo sunkiai sukalbamas, į oro uostą nebeįleisti amerikiečiai

Per spaudos konferenciją kiek anksčiau JAV pajėgų vadas generolas Kennethas McKenzie patvirtino, jog laiku į oro uostą ir į lėktuvą nepateko nuo 100 iki 250 Amerikos piliečių, skelbia BBC.

Vienas JAV kariuomenės veteranas, padėjęs koordinuoti gelbėjimo operaciją iš savo namų Konektikute, teigia, esą, Talibanas, besibaigiant operacijai, daugumos norinčiųjų išskristi nebepraleido. Tviteryje jis teigia palaikęs ryšį su nemažai tokių nelaimėlių.

We were in touch with many of them. The State Department and Department of Defense tried their best but the Taliban just became simply impossible to coordinate with towards the end. They refused to cooperate outside the gates. https://t.co/Vn93tjAelz