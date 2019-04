Tai buvo jau antrasis toks parlamento indikacinis balsavimas, kuriam nepavyko rasti jokio išeitis varianto. Praėjusią savaitę JK parlamentas balsavo dėl 8 skirtingų „Brexit“ variantų, tačiau nei vienas iš jų nesulaukė daugumos palaikymo.

Vakar visi 4 pateikti pasiūlymai taip pat buvo atmesti. Tris kartus atmetus premjerės Theresos May susitarimo variantą šalis atsidūrė ant bedugnės krašto iki oficialaus pasitraukimo likus vos 10 dienų. Briuselis perspėjo, kad Vestminsteris dar šią savaitę turėtų pateikti savo poziciją dėl „Brexit“ krypties, tačiau panašu, kad tokios rasti gali nepavykti.

Dauningo gatvėje pasigirdo kalbų, kad Th. May gali 4 kartą teikti savo siūlymą balsavimui, tačiau abejojama, ar jis sulauktų daugiau palaikymo, net jei parlamento pirmininkas Johnas Bercow ir leistų surengti tokį balsavimą.

BBC politikos aktualijų redaktorės žiniomis, J. Bercow nelinkęs leisti įvykti ketvirtam tokiam balsavimui, nors oficialios pozicijos dar nėra išsakęs.

Whispers this morning that clerks in Commons have made it clear to govt that Bercow would not allow them to bring back the deal for another vote - one source says this is a 'BIG PROBLEM' - with capital letters - BUT Speaker's office says not decided yet - let's see — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) April 2, 2019







Realiausias scenarijus, su kuriuo susidurs JK vyriausybė artimiausiomis dienomis – pasirinkimas tarp išstojimo be sutarties balandžio 12 d., arba prašymas dėl ilgalaikio „Brexit“ atidėjimo. Tačiau toks scenarijus nežada nieko gero.

Laikraščio „Financial Times“ žurnalisto Sebastiano Payne'o šaltinių teigimu, tokioje situacijoje Theresa May pasirinktų iškristi iš bendrijos, o ne atšaukti 50-ąjį straipsnį.

I understand that May will tell political cabinet if it is a choice between revocation of Article 50 and pursuing a no-deal Brexit, she would opt for no-deal. — Sebastian Payne (@SebastianEPayne) April 2, 2019

„Mano supratimu,Th. May praneš kabinetui, kad jei kils pasirinkimas tarp 50-ojo straipsnio atšaukimo ir išstojimo be sutarties, ji rinksis išstoti be sutarties“, – savo „Twitter“ paskyroje rašė žurnalistas.

S. Payne'o teigimu, jei Th. May susitarimas nebus patvirtintas per 4 balsavimą, vyriausybė prašys ilgo „Brexit“ atidėjimo, tačiau neaišku, ar Briuselis prašymą patenkintų. Jei procesas atidėtas nebūtų, tektų rinktis tarp „Brexit“ atšaukimo, arba kietojo „Brexit“. Čia Th. May pasirinkimas taptų lemiamas.

Kanalo „Sky News“ žurnalistės Beth Rigby šaltinių teigimu, konservatorius Oliveris Letwinas yra „90 proc. tikras, kad šalis pasitrauks be susitarimo“, ir kad „nuotaikos vyriausybėje yra niūrios“.

NEW: Told Letwin et al have no plans for Indicative Votes on Weds. Instead trying to pave way for Cooper bill to be laid on Thurs to legislate against No Deal & mandate govt to put forward proposal. But mood grim. MP tells me Letwin is now “90% sure we’ll drop out with No Deal” — Beth Rigby (@BethRigby) April 2, 2019







Briuselis ne kartą minėjo, kad ilgalaikį „Brexit“ nukėlimą ES galėtų suteikti tik tokiu atveju, jei šalis pasirinktų konkretų veiksmų planą, kuriam įgyvendinti reikėtų daugiau laiko.

Barnier: chaotiškas „Brexit“ tampa vis labiau tikėtinas

Vyriausiasis Europos Sąjungos derybininkas Michelis Barnier antradienį pareiškė, kad „Brexit“ be susitarimo scenarijus „kasdien tampa vis labiau tikėtinas“.

„(Išstojimas) be susitarimo niekada nebuvo scenarijus, kurio troškome ar siekėme. Niekada nesiekiau („Brexit“) be susitarimo scenarijaus, bet 27 ES (narės) dabar yra tam pasirengusios. Jis kasdien tampa vis labiau tikėtinas“, – sakė M. Barnier nepelno institute „European Policy Center“ (EPC).

M. Barnier teigimu, „tebesitikime, kad galima to išvengti“, jei Londonas intensyviai stengsis surasti išeitį iš aklavietės iki balandžio 10-osios neeilinio ES viršūnių susitikimo. Jei JK jokio plano nepateiks, šaliai teiks be susitarimo palikti ES balandžio 12-ąją.

Nepaisant sunkumų, kuriuos sukeltų chaotiškas išstojimas, „ES pavyks su tuo susitvarkyti“, EPC Briuselyje sakė M. Barnier. Vis tik jis perspėjo, kad „ne viskas bus sklandu“.

„Pirmiausia, nepamirškime, kad jau turime susitarimą, jau turime susitarimą; jį sudarė Theresa May ir britų vyriausybė su Europos Vadovų Taryba ir Europos Parlamentu praėjusių metų lapkričio 25 dieną, prieš keturis mėnesius“, – tvirtino M. Barnier.

„Bandėme užtikrinti, kad JK galėtų išstoti iš ES kovo 29-ąją, kaip kad buvo numačiusi pati JK... Jeigu JK vis dar nori palikti ES sklandžiu keliu, šis susitarimas, ši sutartis yra ir bus vienintelė“, – kalbėjo jis.

Briuselis nustatė JK terminą iki balandžio 12 dienos ratifikuoti tą susitarimą arba pasiūlyti kitą „Brexit“ kelią, antraip valstybė tiesiog „iškris“ iš Bendrijos.

Jei JK paliktų ES be susitarimo, iškart po balandžio 12-osios būtų įvesta pasienio kontrolė, šalis per naktį nutrauktų ryšius su artimiausia prekybos partnere.

JK vyriausybė dar gali nuspręsti šią savaitę surengti ketvirtą balsavimą parlamente dėl „Brexit“ sutarties.

„Jeigu JK vyriausybė artimiausiomis dienomis nenubalsuos už išstojimo susitarimą, tada liks tik du variantai: išstoti be susitarimo arba paprašyti ilgesniam laikui pratęsti (išstojimo) laikotarpį pagal (ES sutarties) 50-ąjį straipsnį“, – Briuselyje kalbėjo M. Barnier.

„Pasirinkti vieną iš šių variantų būtų tik JK vyriausybės atsakomybė“, – pridūrė jis.

Visgi jis perspėjo, kad to laikotarpio pratęsimui 27 ES šalių lyderiai balandžio 10-osios viršūnių susitikime nepritars automatiškai.

„Toks pratęsimas keltų didelę riziką ES, taigi, jį reikėtų tvirtai pagrįsti, – teigė M. Barnier. – Daug verslų ES perspėja mus apie pratęsimo neužtikrintumo kainą.“

„Būtų ir politinė kaina. Jei JK gegužės 23-ąją vis dar bus šalimi nare, ji turės rengti rinkimus“, – sakė jis turėdamas galvoje artėjančius rinkimus į EP.