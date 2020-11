Šaltiniai: Melania Trump į Baltuosius rūmus delsė kraustytis ne be priežasties

Neseniai britų leidinys „The Mail on Sunday“, remdamasis buvusiais Vašingtono administracijos patarėjais, pranešė esą Melania ketina skirtis su vyru.

Pasak Omarosos Manigault, buvusios D.Trumpo padėjėjos ir Baltųjų rūmų viešųjų ryšių departamento vadovės, 15 metų trunkanti santuoka yra beveik iširusi.

„Melania skaičiuoja kiekvieną minutę iki momento, kai D.Trumpas paliks Ovalųjį kabinetą ir jie galės išsiskirti“, – sakė O.Manigault. Ji pabrėžė, kad „jei Melania būtų bandžiusi išsiskirti su savo vyru jo prezidentavimo metu, tai būtų buvęs Donaldo pažeminimas ir jis būtų ieškojęs būdo ją nubausti“.

Savo ruožtu buvusi JAV pirmosios ponios vyresnioji patarėja Stephanie Volkoff teigė, kad įtempti santykiai tarp sutuoktinių stebimi jau kelerius metus.

S.Volkoff žodžiais, Donaldas ir Melania Trumpai dar prieš persikeldami į Baltuosius rūmus po ankstesnių JAV prezidento rinkimų sudarė vedybų sutartį, kurioje buvo išdėstytos turto padalijimo skyrybų atveju sąlygos.

„The Mail on Sunday“ pažymi, jog Melania viešojoje erdvėje kalba apie „puikius santykius“ su vyru Donaldu veikiausiai todėl, kad vedybų sutartis tarp sutuoktinių buvo sudaryta panašiomis sąlygomis kaip D.Trumpo sutartis su antrąja žmona Marla Maples, kuri negali kritikuoti šio verslininko ar leisti knygų apie jį.

Melania Trump (mergautinė pavardė – Knavs) gimė 1970-ųjų balandį Slovėnijos Novo Mesto mieste. Būdama 16 metų ji pradėjo karjerą modelių versle, dalyvavo pasirodymuose Milane ir Paryžiuje. Jos ryšiai su D.Trumpu užsimezgė 1999 metais Niujorke. Jiedu turi sūnų Barroną.

Šiais metais gyvenimo būdo žurnalas „Town & Country“ apklausė ne vieną populiarų skyrybų advokatą ir paprašė pateikti asmeninių įžvalgų, kokią vedybų sutartį gali būti pasirašiusi M. Trump, skelbia news.com.au.

„Aronson Mayefsky & Sloan“ Niujorke partneris Peteris Stambleckas teigia, kad jis jai būtų rekomendavęs „nuosavybės kontrolės vedybų sutartį“, tokį formatą prieš vestuves renkasi nemažai turtingų klientų.

„Tokioje sutartyje viskas labai aiškiai nurodyta: skyrybų atveju visas turtas, įformintas jo vardu, atitenka jam, o viskas, kas įforminta jos vardu – jai. Milijardierių turto struktūros labai sudėtingos. Jie turi ir tik formaliai egzistuojančių bendrovių, uždarų akcinių bendrovių, investuoja į kitus verslus. Ten viskas labai sudėtinga. Vienas iš pagrindinių vedybų sutarčių tikslų yra apsisaugoti nuo tokių dalybų, taip išvengti galvos skausmo, kurį sukeltų visų tų dokumentų analizė ir visur nosį kaišiojantys auditoriai. Teoriškai, jeigu nebūtų vedybų sutarties, viskas taip ir vyktų“, – paaiškina P. Stambleckas.

„Berkman Bottger Newman & Rodd“ vyresnioji partnerė Jacqueline Newman sako, kad skyrybų atveju sūnaus Barrono globa atiteks būtent Melaniai.

„Tokiu atveju, jeigu ji turės 50 mln. dolerių, galės sau šį tą leisti. 50 mln. dolerių tai labai didelė suma, bet Niujorke, prie kurio gyvenimo ji pratusi, to nepakaktų gyventi taip, kaip gyvena dabar. Manau, kad prezidentas gerai supranta, prie kokio gyvenimo ji pratusi, tad išmoka bus dosni“, – įsitikinusi advokatė.

Jeigu santuoka su D. Trumpu nutrūks, Melanios padėtis bus žymiai geresnė nei tuo atveju, jeigu skyrybos būtų įvykę 2017 metais D. Trumpui netapus prezidentu. Kai D. Trumpas po pergalės rinkimuose persikėlė į Baltuosius rūmus, jo žmona ir sūnus liko Niujorke.

Tuo metu Melania sakė norinti, kad sūnus Barronas be trukdžių užbaigtų mokslo metus.

Šiais metais „The Washington Post“ reporterė Mary Jordan išleido knygą „The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump“, kurioje tvirtina, kad priežastis, kodėl ji delsė kraustytis į Baltuosius Rūmus, buvo kita.

Knygoje teigiama, kad pirmoji JAV ponia pasinaudojo turima informacija apie vyro nesantuokinius meilės nuotykius, iškilusius į paviršių 2016 metais, kad sau ir sūnui Barronui užsitikrintų geresnę finansinę ateitį.

Donaldas Trumpas, Melania Trump ir jų sūnus Barronas Trumpas © Sipa / Scanpix

„Ji norėjo raštiško įrodymo, kad, finansinių galimybių ir paveldėjimo klausimais Barronas prilygtų kitiems trims D. Trumpo vaikams“, – knygoje teigia reporterė. Galiausiai pora 2017 metų birželį įsikūrė Baltuosiuose Rūmuose, o 2018 metų viduryje Melania netgi atrodė gana patenkinta.

„Kaip teigia trys D. Trumpui artimi žmonės, pagrindinė priežastis buvo ta, kad jai galiausiai pavyko pasiekti naujo ir žymiai palankesnio finansinio susitarimo su D. Trumpu, dėl kurio ji atsidūrė žymiai geresnėje finansinėje situacijoje“, – teigiama knygoje.

„Chemtob Moss & Forman told Town & Country“ partneris Thomas Kretchmaras sako, kad sutuoktiniai gali koreguoti pasirašytą vedybų sutartį, reaguodami į svarbų įvykį ar turto pokyčius.

„Tai atliekama dokumentu, vadinamu povedybine sutartimi, kartais jos pranašauja artėjančias skyrybas. Kitais atvejais tokios sutartys atspindi pasikeitusią sutuoktinių finansinę padėtį“, – komentuoja ekspertas.

D. Trumpo pirmoji žmona Ivana po skyrybų sėkmingai užginčijo pasirašytą vedybų sutartį. Galiausiai ji gavo 10 mln. dolerių kompensaciją, 650 tūkst. dolerių per metus vaikų išlaikymui ir butą Niujorke. Antroji D. Trumpo sutuoktinė Marla Maple žlugus santuokai gavo žymiai mažiau – vos 2 mln. dolerių.