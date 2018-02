Leidinys rašo, kad sprendimas siųsti „Su-57“ į Siriją buvo priimtas po uždaros lėktuvų apžiūros aviacijos salone „Maks“ Žukovo oro uoste, be to, šiuos naikintuvus planuota nuskraidinti vadinamosios Tėvynės gynėjų dienos (vasario 23-iosios) išvakarėse.

Dar vienas tikslas – pademonstruoti įmonės „Оboronprom“ galimybes ir iš teigiamos pusės parodyti Rusijos karių veiksmus Sirijoje.

Along with 4 Su-35 4 Su-25 1 A-50U pic.twitter.com/2W9ZLPNAOs — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018

Didn’t see that coming!! #RuAF deployed today few numbers of their fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim #Syria

Vasario 25 d. Izraelio žvalgyba pastebėjo, kad rusų Chmeimimo aviabazėje Sirijoje yra naikintuvų „Su-35“. Laikraštis „Haatetz“ išspausdino palydovu darytų nuotraukų, kurios patvirtino šių naikintuvų buvimą Sirijoje.

Vasario 8 d. gynybos ministro pavaduotojas Jurijus Borisovas pranešė, kad kariai pradėjo bandomąjį ir kovinį „Su-57“ eksploatavimą. „Baigėsi pirmojo etapo valstybiniai bandymai“, – citavo jį „RIA Novosti“.

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria

2 Su-57

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018