Šaltiniai: dėl mobilizacijos Rusiją paliko 400 000 žmonių

Kad išvengtų mobilizacijos, rusai, be to, ne tik bėga į užsienį, bet ir slepiasi pačioje Rusijoje, sakė šaltiniai per pokalbį su žurnalistais. Jei juos pridėsime prie skaičiaus žmonių, kurie buvo mobilizuoti, darbingo amžiaus gyventojų sumažėjimas yra „didelė papildoma našta Rusijos ekonomikai ir jos viešiesiems finansams“.

Praėjusią savaitę Maskva pranešė, kad rugsėjo pabaigoje pradėta dalinė 300 000 rezervistų mobilizacija karui Ukrainoje baigta. 82 000 vyrų esą jau nusiųsti į frontą, likę yra ruošiami kovai.